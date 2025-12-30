Un kamikaze muere el chocar contra un autobús en la A-8, en Asturias

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un conductor que circulaba en sentido contrario por la autovía A-8, a la altura de Llanes (Asturias), ha muerto este martes al chocar frontalmente contra un autobús cuyos pasajeros han resultado ilesos, ha informado la Guardia Civil.

El accidente, que ha obligado a cortar la vía y a desviar el tráfico, se ha producido poco antes de las 19:00 horas a la altura del kilómetro 292 de la autovía.

Según la información facilitada, el autocar circulaba correctamente en sentido Galicia mientras que el turismo lo hacía de forma incorrecta en sentido Cantabria.

La Guardia Civil ha desviado el tráfico entre los kilómetros 291 y 294 de la autovía hacia la carretera N-634.

Al lugar se han desplazado varias patrullas de Tráfico y un equipo de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) que se hará cargo de la investigación.