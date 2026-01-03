El PP acusa al PSOE de "escudar la satrapía" de Maduro y exige reconocer a Edmundo González como presidente electo

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, en la Puerta del Sol celebrando la detención de Nicolás Maduro.PP

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha afirmado que su partido representa a los españoles que están en contra del régimen de Nicolás Maduro, mientras que el PSOE de Pedro Sánchez representa a los españoles que quieren "la permanencia del régimen" que instauró Hugo Chávez y les ha acusado "escudar esa satrapía".

En declaraciones en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar la detención de Maduro por parte de los Estados Unidos, De los Santos ha señalado que la caída de un dictador es motivo de felicitación porque "que un sátrapa deje de abusar de los ciudadanos es algo por lo que cualquier demócrata debería sentirse orgulloso".

El parlamentario 'popular' ha afirmado que lo ocurrido en el día de hoy es que Maduro "ha pasado a la historia, como representante de la peor manera de hacer gobierno", y ha recalcado que es "el tiempo de la democracia, la libertad y del presidente electo, Edmundo González Urrutia, que consiguió el 70% de los sufragios y que hoy es el único que puede conducir a Venezuela hacia una democracia plena".

Apoyo de los exiliados a Corina Machado

En nombre del Partido Popular, De los Santos ha exigido al Gobierno de España que "de una vez por todas, reconozca esa victoria, reconozca que Edmundo González es el único presidente electo de Venezuela y, aunque sea tarde, dé paso y la enhorabuena a María Corina Machado por ese Premio Nobel de la Paz".

"El PP siempre ha estado con los que defienden la democracia, con los que defienden la libertad en Venezuela, con esos 9 millones de exiliados y con todos los hombres y mujeres que padecen el régimen dictatorial chavista, mientras que el Partido Socialista de Pedro Sánchez lo único que ha hecho ha sido escudar esa satrapía", ha afirmado, antes de añadir que "incluso, a través de grandes representantes como José Luis Rodríguez Zapatero, justificarla y ser mediador con las democracias europeas".

De los Santos ha insistido en "felicitarnos, como demócratas, por haber terminado con una de las dictaduras más insoportables que se podían vivir en el mundo" y ha reiterado que el PP "estará siempre con la libertad y con la democracia".

Asimismo, ha recalcado que su partido siempre ha estado del lado de los venezolanos y del derecho de los ciudadanos libres a elegir a sus representantes, algo que, según ha dicho, "dejaron claro con más de un 70% de los sufragios a favor de la libertad, de la democracia y de Edmundo González".

Apoyo a Estados Unidos

En relación con el papel de Estados Unidos, ha señalado que "lo que ha hecho ha sido velar por la libertad y rescatar a todos los que llevaban demasiados años soportando una dictadura que ha encarcelado a opositores, que ha asesinado a hombres y mujeres que solamente defendían la libertad o que incluso ha hecho que mujeres persiguiendo la libertad atravesaran las fronteras y se prostituyeran para poder sobrevivir".

"Sí a la libertad, sí a la democracia y sí al derecho del pueblo venezolano a elegir su futuro", ha defendido el diputado 'popular', para incidir en que "el problema de Pedro Sánchez es que no se puede contar con él".

Además, ha añadido que no se puede contar con "un presidente que está asolado por corrupción, que incluso su partido está en estos momentos siendo investigado por financiación ilegal en los Juzgados".

Sánchez, "de espaldas a los derechos del pueblo venezolano"

De los Santos ha afirmado que Sánchez ha estado "de espaldas de los derechos del pueblo venezolano" y ha cuestionado a quienes ahora hablan de Maduro "como un arrestado, como una persona a la que han privado de libertad".

"Me gustaría saber dónde estaban cuando veían cómo a todos esos hombres y mujeres los metían en la cárcel por defender la libertad", ha dicho el vicesecretario 'popular', y ha añadido: "¿Dónde estaban cuando veían que hasta 9 millones de venezolanos tenían que escapar de ese país para simplemente ser libres?".

Finalmente, respecto a "la preocupación de Pedro Sánchez por cómo pasará a la historia", De los Santos ha asegurado que lo hará "como el presidente que siempre estuvo del lado de la dictadura, del lado de Maduro y de todos los que hicieron de Venezuela un país sin libertades".