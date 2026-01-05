Ante la descomposición del PSOE, Sánchez pide a la militancia tener la «cabeza alta»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido por carta este domingo a los militantes socialistas con motivo del nuevo año para reiterar su deseo de agotar la legislatura y pedirles «cabeza alta, valentía y determinación para seguir avanzando» con un Gobierno progresista «cuya acción le sienta bien a España». En su carta el secretario general del PSOE reconoce las «dificultades» del momento y señala que «algunos progresistas» se han entregado «a la nostalgia y la derrota». «Dicen que los tiempos han cambiado. Que la aritmética parlamentaria es demasiado compleja. Que la izquierda sólo tiene derecho a gobernar con mayorías absolutas. En definitiva, que deberíamos tirar la toalla», señala el líder socialista. Sin embargo, Sánchez dice que respeta esos argumentos pero no sólo no los comparte sino que los rechaza «plenamente» porque está convencido de que «el mayor deber de los progresistas es hacer frente a esa realidad y conseguir que España siga avanzando». «Sabemos que la coalición PP – VOX y sus cómplices seguirán atacando al Gobierno con todo lo que tengan, aunque ello implique rebasar los límites de la verdad y la democracia», advierte el presidente del Gobierno. A esto se suma, continúa Sánchez, que la internacional ultraderechista seguirá tratando de arrastrar a Europa «a los recortes y la privatización del estado del bienestar», a la militarización y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas, al fin de la paz «y la implantación de la ley del más fuerte». Por eso, el líder del PSOE incide en que hay que seguir adelante y que lo harán por tres motivos, empezando por el económico, ya que defiende que su Gobierno ha cosechado «los mejores resultados económicos sociales y medioambientales de la historia democrática de España». Reconoce que no es suficiente porque aún quedan «muchas desigualdades e injusticias por corregir», pero van por el buen camino y no se pueden detener. El «segundo motivo» que anima a Sánchez a continuar hasta 2027 es su convicción de que nuestro país se ha convertido «en el mayor contrapeso que existe en Europa al avance de la internacional ultraderechista» y en una de las pocas voces que aún defiende con firmeza la paz, el derecho internacional, el Estado del Bienestar, los derechos laborales, los compromisos climáticos y el feminismo. Y por último, apela «al principio de la esperanza» que reivindicó el socialista Ernst Bloch en 1947, tal como recuerda, para recalcar que los progresistas tienen «el deber moral de luchar por el progreso especialmente cuando el progreso está en peligro». Sin hacer alusión alguna en la misiva a los presuntos casos de corrupción ni al goteo de denuncias de acoso sexual, Sánchez asegura que es momento de «mostrar compromiso y coraje».