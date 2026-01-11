Sánchez inicia la ronda sobre Ucrania pero no descarta eludir al Congreso alegando que la misión es de interés nacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España acreditados en el exterior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España).Carlos Luján - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto sondear desde este lunes a todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto a Vox, sobre la eventual participación de España en una operación de paz en Ucrania una vez que exista un acuerdo con Rusia, aunque el Gobierno no descarta la opción de eludir la autorización de las Cortes alegando que la misión militar tiene interés nacional.

Sánchez anunció su intención de consultar a los grupos la posibilidad de desplegar tropas en territorio ucraniano el martes, después de una reunión de la Coalición de Voluntarios en París en la que los 35 aliados exploraron la posibilidad de conformar una fuerza multinacional 'in situ', liderada por Francia y Reino Unido, como uno de los mecanismos para supervisar la paz en el país europeo.

Según la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Defensa Nacional, el Congreso debe aprobar las misiones en el exterior, pero fuentes del Ministerio de Defensa ponen el foco en que el artículo 17 de la citada ley reza que esa consulta previa y autorización del Parlamento se aplica "para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional".

AÚN ES PRONTO: NO HAY NI ACUERDO DE PAZ

Las fuentes resaltan la primera parte del artículo, es decir, que el Ejecutivo podría sortear el respaldo de la Cámara Baja justificando que la misión está "directamente relacionada con la defensa de España o del interés nacional".

En todo caso, y dado que aún no ha concluido la guerra en Ucrania, la idea del despliegue sobre el terreno ucraniano está en una fase muy embrionaria y el Ejecutivo todavía no pedirá apoyo a los grupos parlamentarios para lograr la autorización del Congreso.

Por el momento, el despliegue militar en Ucrania no cosecha el entusiasmo de los grupos parlamentarios, incluyendo varios de los socios del Gobierno. Podemos ya ha trasladado su negativa a apoyarlo y la misión levanta las suspicacias de partidos de la izquierda como el BNG y Bildu. Ante la falta de apoyo de los socios, Sánchez está obligado a mirar al PP, que no ha despejado qué decidiría llegado el momento. El Ejecutivo ya ha dicho que le gustaría contar con los 'populares'.

BAJO EL PARAGUAS DE LA OTAN, LA UE O LA ONU

No obstante, el Gobierno recalca que la misión se lanzaría cuando Kiev y Moscú suscriban un acuerdo de paz, texto en el que deberían constar los términos en los que la operación existiría y definiría los límites de la contribución de los colaboradores. Además, tendría que concebirse bajo el paraguas de la OTAN, la UE o la ONU.

Si bien Kiev y Moscú progresan y aseguran estar "cerca" de un pacto para la paz, aún quedan muchos interrogantes que resolver, principalmente relacionados con cesiones territoriales y garantías de seguridad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió el viernes en este extremo. "Cuando haya un acuerdo de paz ya veremos, aunque (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin está haciendo todo lo posible para que no llegue", ha indicado, después del ataque ruso con un misil balístico contra la ciudad de Leópolis. "España, cuando llegue ese escenario, estará en misiones de mantenimiento de la paz, porque no son misiones de ataque, sin de mantenimiento de la paz", agregó.