El hijo de Ábalos acusa a Zapatero de hacer "negocio" y "enriquecerse" con el rescate de Plus Ultra

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, ha acusado este miércoles al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de hacer "negocio" y "enriquecerse" con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

En una entrevista en 'Telecinco', ha afirmado que el ex 'número dos' del exministro Ábalos en el Ministerio de Fomento, Pedro Saura, recibió "presiones" por parte del expresidente socialista para el rescate de la aerolínea venezolana, según le había explicado su padre. "Con ese rescate hace negocio, obviamente, Zapatero. Es un lobista más como otros que hay en este país", ha enfatizado.

Según Víctor Ábalos, Zapatero tendría varias empresas y "negocios propios" que llevaría a cabo en los países "en los que él tiene presencia y tiene agenda". "El 'lobby' no es gratis", ha sostenido.

"Como trabaja Zapatero, yo lo dibujo en un triángulo: en el vértice superior está la figura del expresidente y en la base tenemos al negocio, representado por el 'lobby', en este caso, (la consultora) Acento. El vértice más importante es la protección que el Ministerio de Interior da al negocio y al propio Zapatero", ha manifestado.

'DELCYGATE'

El hijo del exministro socialista también ha señalado que la "motivación" por la que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó hasta España en enero de 2020 tiene que ver "con la figura" de Zapatero.

Es más, ha apuntado que exigió a hablar "inmediatamente" con el expresidente e "incluso su presencia" cuando José Luis Ábalos se trasladó al aeropuerto de Madrid para impedirle la entrada. "Obviamente, porque venía con un viaje, con una agenda, donde el expresidente tenía una función capital", ha reiterado.

Al respecto, el entrevistado ha aseverado que "nadie en el Gobierno conocía que hubiera sanciones" sobre la actual presidenta venezolana, indicando que la persona que llamó al exministro de Transportes para que fuese a Barajas fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Su misión era evitar que pisara espacio Schengen", ha explicado Víctor de Ábalos, añadiendo que la exministra de Exteriores Arancha Gonzalez Laya no estaba en el país y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "le derivó el marrón". "Lo que intentó mi padre es evitar ese conflicto diplomático", ha zanjado.

El hijo del exdirigente socialista sostiene que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es "el presidente en la sombra" y quien "dirige" la posición de España en el orden internacional. "Se ha beneficiado de muchas actividades en Venezuela. Si él cae, el presidente va a tener que dar muchas explicaciones", ha advertido.