La Fiscalía pide inadmitir la querella contra Zapatero

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que inadmita la querella interpuesta por Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta «colaboración con la estructura criminal» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al considerar que no hay indicios delictivos. El Ministerio Público pide la desestimación al considerar que los hechos no son constitutivos de los delitos denunciados «ni de ningún otro». «El fiscal no aprecia que los hechos presenten unos mínimos caracteres de delitos, aclara. Antidroga sostiene que los hechos recogidos en la querella «no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico». «Además, unos están igualmente basados únicamente en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para incoar una investigación judicial, y otros están siendo ya investigados en otros procedimientos abiertos», aclara. El Ministerio Público expone que «en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva», sino que recoge «conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno», dice la Fiscalía Anticorrupción.