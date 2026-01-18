Madrid ofrece sus hospitales y equipos de 112 para atender a víctimas del descarrilamiento

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Comunidad de Madrid ha ofrecido a la Junta de Andalucía los hospitales de su red pública y los equipos del Summa112 para atender las víctimas del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) y ha desplegado equipos de apoyo en la estación de Atocha para acompañar a los familiares de los viajeros.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en su cuenta de X que los hospitales y equipos de emergencia de la región están pendientes de la situación en Córdoba tras el "trágico" descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que de momento se ha cobrado cinco víctimas mortales.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, en su cuenta de X, Samur-Protección Civil también se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y se ha desplazado a la estación de Atocha con un psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de los pasajeros de los dos trenes afectados.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado en X que su gabinete está prestando la "máxima atención" para "dar respuesta ante el accidente ferroviario". "Desde la Delegación del Gobierno de Madrid prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia".

Al menos cinco personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua.

En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.