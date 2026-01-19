El Senado interroga hoy a la presidenta de la SEPI como preámbulo a Zapatero

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Partido Popular inaugura oficialmente este lunes su ofensiva parlamentaria, que busca cercar a José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta intervención a favor del régimen chavista. A la espera de que el Senado fije la fecha de la comparecencia del expresidente ante la comisión del caso Koldo, este lunes será interrogada en este foro Belén Gualda, la presidenta de SEPI, con el foco en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Esta compañía, cuyo accionariado es cercano al chavismo, a pesar de los informes en contra de los técnicos, fue salvada de la quiebra por un acuerdo del Consejo de Ministros en marzo de 2021, con el desembolso de 53 millones de euros de dinero (19 millones en préstamo ordinario y 34 millones en préstamo participativo) como ayuda dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasse) para paliar los efectos de la pandemia. Aunque la investigación sobre supuestas irregularidades en ese rescate, que el Gobierno consideró «estratégico» para mantener la conectividad internacional y el empleo, fue archivada en su día, la aerolínea ha vuelto a verse en el centro de las pesquisas judiciales después de ser acusada por Anticorrupción de haber usado parte del rescate para blanquear dinero del crimen venezolano. Precisamente, el pasado 8 de diciembre, solo 72 horas antes de que los directivos de Plus Ultra fueran detenidos en el marco de este último procedimiento judicial, Rodríguez Zapatero se reunió con Julio Martínez Martínez, uno de los arrestados en el operativo policial. José Luis Ábalos ha afirmado en diferentes declaraciones que fue presionado por el exmandatario socialista para el rescate, en 2021, de la aerolínea. Su primogénito, Víctor Ábalos, ha confirmado la existencia de esas presiones y habló del 'lobby' de Zapatero en Caracas. En el sumario, además, constan mensajes entre Ábalos y Koldo García sobre, al menos, una reunión de Zapatero con Bartolomé Lora, entonces presidente de la SEPI, durante el rescate de la compañía. Más allá de Plus Ultra, el segundo frente al que se enfrentará Gualda es la investigación sobre la trama corrupta que lideraban Leire Díez; Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019. Según la información remitida por la UCO al juez instructor Antonio Piña, el grupo formado por Díez, Alonso y Fernández, que se hacía llamar 'Hirurok' (los tres en euskera), habría actuado «aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública».