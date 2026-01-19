El presidente de Renfe descarta el fallo humano y apunta a “alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura”

Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero de 2026.PRESIDENTE DE RENFE, EN X

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, descartó este lunes que el accidente de tren ocurrido la tarde del domingo en Adamuz se debiera a un fallo humano porque el sistema corrige las decisiones erróneas, y apuntó a “alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura”.

En una entrevista en ‘RNE’, recogida por Servimedia, el presidente de Renfe coincidió con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en que se trata de un accidente extraño y explicó que no podía deberse a una cuestión de velocidad porque los registros de los dos trenes muestran que iban “a una velocidad inferior de la asignada al tramo”.

“Estaban ya en la curva de frenado, uno a 205 kilómetros/hora y otro a 210 kilómetros/hora. Es un tramo de 250 kilómetros/hora. El propio sistema impide superar esa velocidad”, precisó. Fernández Heredia señaló que “la causa tiene que estar en otra cosa”, pero advirtió de que “es muy pronto” para dar una respuesta inmediata y pidió no especular al respecto.

En cuanto a las víctimas mortales, que ya ascienden a 39, el presidente de Renfe avisó de que es posible que haya alguna más, aunque, por el momento, no dispone de información más precisa.