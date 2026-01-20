Suben a 43 los muertos en el accidente de Adamuz

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El número de pacientes heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha descendido a nueve este martes, mientras la cifra de altas ha ascendido a 86 tras registrarse tres nuevas salidas hospitalarias.

Según ha informado en una nota de prensa la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, de las que 33 son adultos y cuatro niños.

De los enfermos en la UCI, cuatro están en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están 28 heridos: trece en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

La cifra total de atenciones se ha elevado a 123 - 118 adultos y cinco menores-, ya que un paciente ha acudido este martes al Hospital Infanta Elena por dolor lumbar persistente desde el accidente y permanece ingresada en planta, estable.

Este balance se produce cuando los servicios de emergencia han logrado excarcelar de los vagones siniestrados en el accidente los tres cuerpos sin vida que habían sido localizados, pero que no habían podido ser liberados.

Además, durante la tarde se ha localizado una nueva víctima en uno de los vagones Alvia, por lo que la cifra de fallecidos se eleva ya a 42 y a 43 los desaparecidos.

Por otra parte los bomberos han procedido al troceado y corte de los restos del tren Alvia siniestrado para poder retirar los vagones por partes, de forma que los restos serán trasladados por carretera en contenedores.

Está previsto retirar los vagones del 1 al 5 del Iryo por la vía en sentido Madrid y posteriormente se prevé que una grúa retire los vagones 6, 7 y 8.