Recuperan los tres cadáveres ya localizados en el tren Alvia siniestrado en Adamuz

Los efectivos de rescate han recuperado los tres cadáveres que ya estaban localizados en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Las fuentes han indicado que los cuerpos excarcelados de uno de los vagones siniestrados del Alvia se ha logrado recuperar sobre las 16:00 horas de este martes y se trasladarán hasta el Instituto Anatómico Forense de Córdoba para practicarles la autopsia y verificar su identificación.

Los agentes policiales siguen inspeccionando los vagones siniestrados a la espera de concluir los trabajos necesarios de montaje y preparación de la maquinaria pesada que debe retirar los restos para poder continuar con la búsqueda de más posibles víctimas.