Puente achaca a la meteorología el accidente de Rodalies

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación para trasladar información sobre actuaciones de servicio público ferroviario.Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que los trenes de Rodalies estarán parados todo el día de hoy y que Adif está revisando los puntos críticos que, en relación con la climatología, pudieran causar algún impacto de cara a garantizar la seguridad ferroviaria.

"Estamos hablando de una desgracia que tiene que ver con las condiciones meteorológicas que en este momento está atravesando Cataluña", ha insistido el ministro en una entrevista en TVE 1.

Además, ha explicado que en este momento, con el servicio detenido, se está haciendo una exploración de la vía y trabajando en el entorno.

"La situación es de tal calibre que hoy por la mañana se ha producido el derrumbamiento de otro muro en la R1, creo que en Pineda del Mar, sin consecuencias afortunadamente porque el servicio estaba suspendido", ha puesto como ejemplo el ministro.

"Si no hubiera habido una limitación de velocidad habría muchas víctimas"

El ministro ha subrayado que en el tramo donde se produjo ayer el accidente de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona), que califica de "aplastamiento" por la caída de un muro mientras pasaba el tren, había una limitación de velocidad de 60 km/h por obras cuando la velocidad normal era de 140 km/h.

Si no hubiera sido de 60 km, ha apuntado Puente, la desgracia todavía habría adquirido una dimensión mayor y se hubiera traducido en muchas víctimas.

La caída de este muro, que el ministro achaca a las condiciones meteorológicas y a la saturación de un talud arcilloso a consecuencia del agua, ha provocado que el muro cayese parcialmente sobre la cabina.

"La posibilidad del maquinista y del sistema de anticiparse a eso es nula", ha recalcado Puente.