Elon Musk anima a convertir la España vaciada en la 'central eléctrica' de Europa

El multimillonario Elon Musk ha animado este jueves desde el Foro Económico Mundial de Davos a reconvertir las zonas despobladas de la España vaciada en la 'central eléctrica' de Europa mediante la instalación masiva de placas solares.

Tras mencionar potenciales campos solares en Estados Unidos, ha afirmado que lo mismo podría hacerse en Europa. "Zonas relativamente poco pobladas de, por ejemplo, España y Sicilia, podrían generar toda la electricidad que necesita Europa", ha afirmado durante una entrevista con el presidente y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

Musk ha criticado la "desafortunada" política arancelaria de la Administración Trump por cuanto grava la importación de células solares procedentes de China y encarece su despliegue por todo el país.

El CEO de Tesla y dueño de SpaceX ha asegurado, por otra parte, que los robots humanoides Tesla Optimus ya están realizando "tareas simples" en sus fábricas. Además, ha anticipado que podrán ejecutar labores más complejas este 2026 y que, ya en 2027, estarán listos para ser adquiridos directamente por los ciudadanos.

En cuanto al futuro de la inteligencia artificial, Musk ha predicho que, "al ritmo al que está avanzando", podría crearse una IA tan inteligente como un ser humano para finales de 2026 y no más tarde de 2027, mientras que ha situado en 2030 o 2031 la fecha en la cual será "probable" que exista una IA que supere en razonamiento a toda la humanidad en su conjunto.

En este sentido, el magnate de origen sudafricano ha advertido de que se debe ser muy "precavido" en cuestiones de robótica para evitar un futuro parecido al de las películas de ciencia ficción de la saga 'Terminator'. Sin embargo, ha laudado las posibilidades económicas y técnicas de la IA.

"Si disponemos en todas partes de robots y de una IA que sea gratuita o casi gratuita, se producirá una explosión en la economía mundial; una expansión de la economía mundial realmente sin precedentes", ha augurado Musk. "Colmarán de sobra todas las necesidades humanas", ha resumido.