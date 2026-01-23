La Guardia Civil encuentra los dos últimos cuerpos en el talud: la tragedia de Adamuz se salda con 45 muertos

Publicado por Álvaro Soto / Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

Punto final a la búsqueda de desaparecidos. La Guardia Civil ha encontrado este jueves a las 14.45 horas a los que -siempre en teoría- eran los dos últimos cuerpos por localizar de la tragedia ferroviaria de Adamuz. De esta forma, los dos nuevos cadáveres aumentan el balance de víctimas mortales del accidente a 45 personas, el mismo número de desapariciones que habían denunciado familiares, allegados y amigos. Por tanto, esa cifra de víctimas mortales no debería crecer más si todos los heridos logran sobrevivir. Según el último balance, de los 152 heridos, seis están todavía en la UCI.

En las últimas horas, los efectivos del instituto armado habían ampliado la búsqueda de esas dos víctimas que, según las denuncias de desaparecidos, quedaban por hallar más allá de los amasijos de hierro en que se convirtieron los restos de los trenes. Sin embargo, al final los restos mortales de estos dos últimos pasajeros estaban cerca del talud de cuatro metros de profundidad donde acabó la cabecera del tren Alvia, la parte que más dañada quedó del convoy, tras colisionar con la cola del Iryo ya descarrilado. El coronel jefe del servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Fernando Domínguez, ha explicado que los dos cadáveres, que estaban bastante deteriorados, pertenecen a viajeros del vagón 2 del Alvia.

En el hallazgo de los cuerpos, explicaron fuentes del caso, fue trascendental el papel jugado por los cuatro perros de la unidad canina especializados en la búsqueda de restos biológicos y cadavéricos para peinar las vías, mientras otros agentes, por su parte, habían acotado un área forestal cercana al arroyo donde aparecieron piezas de los vagones, una vez que en las inspecciones realizadas en el Alvia y en el Iryo no se hubieran encontrado más cadáveres.

Encontrar esos dos últimos cuerpos se había convertido en una obsesión para la Guardia Civil. En la zona trabajaron a destajo agentes especializados del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de Criminalística, con apoyo de otros medios técnicos como drones equipados con el sistema de infografía forense 3D. Además, desplegaron sobre el terreno el Servicio Cinológico y Remonta (Secir) de la Guardia Civil, la unidad especializada en el uso de perros para trabajos operativos, como la detección de drogas y explosivos, búsqueda y rescate de personas, seguridad y protección.

En otro punto, los forenses también continúan avanzando en sus trabajos. El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba terminó el miércoles por la noche la autopsia de los 43 cadáveres encontrados hasta la noche del miércoles, de los que ya todos han sido identificados, a la espera de los dos cuerpos recuperados este jueves.

Por nacionalidades, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de españoles, excepto tres, que son tres mujeres de nacionalidad marroquí, rusa y alemana. Por edades, una denuncia corresponde a un menor y respecto al sexo, 22 son mujeres y 23, de hombres. Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (2), Málaga (1), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (1), Huelva-Córdoba (10) y Huelva (5).

Según informó el Centro Integrado de Datos (CID), del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis, en las vías del Alvia, otros seis en el interior del Iryo y y tres, entre ambos trenes. Hasta el momento se han entregado 39 cuerpos a las familias y en los otros cuatro el Tribunal de Instancia de Montoro está terminando los trámites.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granda, Sevilla y Málaga. En total, han trabajo en el levantamiento de los cadáveres y en las autopsias 27 profesionales.