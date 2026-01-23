El auge de Vox frena el alza de un PP que dependerá de su apoyo para gobernar en Aragón

Publicado por Paula de las Heras Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, podrá revalidar en el cargo tras las elecciones del próximo 8 de marzo, según el sondeo publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero, igual que le ocurrió a la extremeña María Guardiola en los comicios que adelantó al pasado 21 de diciembre tras no lograr aprobar los presupuestos, se quedaría aún más a merced de Vox. El instituto sociológico dirigido por el socialista José Félix Tezanos estima que con un 35,3% del voto el PP podría mejorar como mucho un escaño, de 28 a 29, el resultado que obtuvo en las elecciones de 2023 y quedaría aún lejos de los 34 escaños que dan la mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal, en cambio, podrían pasar de 7 a entre 10 y 13 diputados.

Ese salto de seis escaños que el estudio calcula en el escenario más favorable para Vox es equivalente al número de diputados que podría llegar a perder el PSOE de la exministra Pilar Alegría, ahora candidata de su partido, que se asomaría a su peor resultado histórico. En 2023, en unos comicios que ya resultaron muy dolorosos para la formación de Pedro Sánchez y que condujeron a la pérdida del Gobierno autonómico liderado por el ya fallecido Javier Lambán, los socialistas alcanzaron los 23 diputados. Ahora, como mucho podría quedarse como está y, en el peor de los casos, ver reducido su grupo parlamentario a solo 17 diputados.

El CIS, que maneja unas horquillas tan holgadas que hacen difícil dar nada por sentado, cierra cualquier posibilidad de que Azcón recurra a socios alternativos para sortear la dependencia de la ultraderecha. Sus únicas dos opciones serían el Partido Aragonés (PAR), al que el sondeo no otorga representación alguna, y Teruel Existe, que obtendría entre uno y dos escaños, insuficientes para alcanzar la cifra mágica de 34, la mayoría absoluta.

Parlamento fragmentado

La suma de la izquierda en uno de los Parlamentos autonómicos más fragmentados de España (ocho fuerzas en total, según el CIS) no daría, además, para que los socialistas pudieran formar gobierno y desbancar a la derecha pero -de nuevo, teniendo en cuenta que las horquillas manejadas son tan amplias que casi todas las lecturas están cogidas con alfileres- juntos los socialistas, la Chunta Aragonesista, la coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar y, por otra parte, Podemos, sí podrían impedir una investidura siempre que esta contara con la abstención de Vox.

Según el estudio, Podemos obtendría como mucho un escaño, IU-Sumar se movería entre uno y tres y la Chunta entre una y cinco. Tres papeletas que el 8 de febrero estarán separadas en los colegios electorales, a diferencia de lo que ocurrió en las generales del 23-J, en la que todas estas organizaciones concurrieron de la mano bajo la marca Sumar. Ahora el escenario es bien distinto, los de Ione Belarra vetaron al partido de Yolanda Díaz, que acabó coaligado con Izquierda Unida, lo que frustró una lista conjunta que la formación que lidera Antonio Maíllo buscaba. La Chunta, que forma parte del grupo parlamentario magenta en el Congreso, optó por concurrir a los comicios por separado, mientras mantiene diferencias con Sumar en Madrid.