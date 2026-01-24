Una persona fallecida y 19 atendidas por humo en el incendio de una vivienda en Valencia

Una persona ha fallecido este sábado y otras seis han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en el barrio de Tres Forques de València. El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas, por causas que no han sido precisadas, en un vivienda ubicada en el número 6 de la calle Joan Fuster de la capital valenciana, que ha quedado calcinada. EFE/Ana Escobar.

Un hombre ha fallecido este sábado y 19 personas han sido atendidas por inhalación leve de humo, entre ellas cuatro menores, en el incendio de una vivienda en el barrio de Tres Forques de València, según han informado fuentes sanitarias y de los bomberos.

El incendio se ha originado sobre las 9:30 horas por causas que no han sido precisadas en una vivienda ubicada en el número 6 de la calle Joan Fuster de la capital valenciana, donde los bomberos han encontrado calcinado el cuerpo de un hombre.

Los servicios sanitarios han atendido en el lugar a doce personas, que han sido de altas in situ, y a otras siete que han sido trasladadas a centros hospitalarios por inhalación leve de humo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Esas siete personas son un hombre de 43 años, un joven de 18 y dos menores de 16 años que han sido trasladados al hospital La Fe, y una mujer de 33 años y dos niños de 2 y 9 años, que han sido evacuados al Hospital General.

Una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional se han desplazado hasta el lugar del incendio, de cuya investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional.