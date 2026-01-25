Ouigo cancela un tren entre Valladolid y Madrid por seguridad por una avería técnica

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Un tren de Ouigo con origen en Valladolid y destino a Valencia, que hacía parada en Madrid, ha sido cancelado ayer por motivos de seguridad debido a una «avería técnica sencilla» que se ha registrado en el convoy, según han informado fuentes de la compañía francesa.

La cancelación del trayecto del tren que salía de la capital del Pisuerga ha afectado a unos 28 pasajeros, han detallado las mismas fuentes, que han explicado que las limitaciones de velocidad que se registran en la red viaria han obligado a cancelar el servicio para evitar complicaciones.

Ouigo ha remarcado que la avería se ha registrado en el tren y no en la propia infraestructura.

Estaba previsto que el convoy saliera de Valladolid a las 11.00 horas, llegase a Madrid Chamartin a las 12.00 y a Valencia a las 14.15 horas.

Ouigo activó los protocolos habituales de atención a los pasajeros afectados y ha lamentado las molestias ocasionadas, han precisado dichas fuentes.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha establecido una limitación temporal de velocidad de 80 kilómetros por hora (km/h) para los trenes que circulan por el tramo comprendido entre Segovia y Garcillán de la línea línea de alta velocidad por una «deformación de la vía". Se trata de una incidencia que se ha detectado a las 06.00 horas de este viernes después de que los maquinistas hayan advertido de la existencia de «irregularidades» en el tramo de la vía, razón por la que el gestor ferroviario ha tomado la decisión de establecer esta limitación de velocidad tras haber comprobado la incidencia.

La limitación temporal de velocidad se ha establecido entre los puntos kilométricos 73 y 76 del tramo de la alta velocidad Madrid-Valladolid, entre Segovia y Garcillán. Los maquinistas han denunciado golpes en la vía y se ha limitado la velocidad.