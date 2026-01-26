Guerra de funerales por las víctimas de los trenes

La caseta municipal de Adamuz (Córdoba) acoge este domingo el funeral organizado por el Obispado de Córdoba por las víctimas del accidente de trenes del pasado domingo, que ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la provincia.EFE / Salas

La caseta municipal de Adamuz acogió ayer el funeral organizado por el Obispado de Córdoba por las víctimas del accidente de trenes del pasado domingo. Estuvo presidido por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que fue obispo de Astorga hasta su traslado a la ciudad andaluza, y con una veintena de sacerdotes. En Madrid y Huelva habrá otros funerales.

La Catedral de Santa María la Real de La Almudena, en Madrid, acogerá una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el próximo jueves 29 de enero a las 19:00 horas, según ha confirmado este viernes la Provincia Eclesiástica de Madrid.

El arzobispado recibió este jueves a las 14:00 horas una carta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponiendo la celebración de una misa de recuerdo por las víctimas de Adamuz, una idea que la Iglesia de Madrid ya estaba barajando desde antes de recibir la misiva.

Tras hablarlo con los obispos de Getafe y de Alcalá de Henares, las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid han decidido celebrar el funeral el próximo jueves 29 de enero. Esta fecha coincide con las misas funerales que se celebrarán en Huelva (en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced) y en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Además, esta misa funeral en la catedral de La Almudena tendrá lugar dos días antes del Homenaje de Estado por las víctimas, que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva, tal y como han acordado la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

El jueves habrá otro en Huelva, al que asistirá el presidente de la Junta.

La ceremonia de ayer en Córdoba, , presidida por la imagen de la Virgen de Sol, patrona de Adamuz, ha comenzado con la intervención del alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, quien ha reconocido que se encuentran con "el corazón herido" después de la tragedia que han vivido en el municipio.

Moreno, que participó directamente en las tareas de ayuda a los heridos desde el momento en que tuvieron conocimiento del accidente, ha reconocido que la noche del siniestro "acudimos a nuestra patrona buscando fuerza y serenidad para ayudar a los pasajeros" de los trenes implicados.

Y hoy, una semana después, "Adamuz eleva a ella su mirada para pedirle intercesión para que nos conceda consuelo y esperanza".

"Toda España sumida en la tristeza"

El obispo de Córdoba ha recalcado que el accidente ferroviario ha dejado a "toda España sumida en la tristeza".

Ha recordado esa noche "oscura y trágica" en la que varios cientos de personas emprendieron un viaje en direcciones opuestas. "Cuarenta y cinco de ellas nunca llegaron al destino buscado. Su trágica muerte llenó de dolor a sus familias y de consternación a toda España. Otras resultaron heridas de distinta gravedad".

Alcaldes de la comarca del Alto Guadalquivir, donde se encuentra Adamuz, como los de Villafranca, Francisco Palomares; Montoro, Lola Amo; Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, que, entre otros, acudieron en los primeros momentos del siniestro, han asistido este domingo a la misa en homenaje a las víctimas, junto a regidores municipales de toda la provincia.

Los consejeros de Universidad, José Carlos Gómez Villamando, y Justicia, José Antonio Nieto; el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, o la subdelegada del Gobierno, Ana López, han sido algunas de las autoridades presentes en la ceremonia.

Tampoco han faltado los representantes de la Guardia Civil, Protección Civil y policías locales de los distintos municipios que han participado en el operativo desplegado durante toda la semana en la zona del siniestro.

Tras la celebración eucarística, el obispo y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, han depositado una corona en la zona cero del accidente.