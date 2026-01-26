Puente informará de los accidentes ferroviarios el próximo jueves en el Senado

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, informará de los últimos accidentes ferroviarios el próximo jueves en un pleno extraordinario del Senado, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga lo propio ante el pleno del Congreso el 11 de febrero.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Gobierno, después de que el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, haya solicitado de forma simultánea que Puente y el presidente den cuenta en esta institución de lo ocurrido con los graves accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), que causó 45 muertos, y de Gelida (Barcelona), con un fallecido.

Moncloa había descartado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado bajo el argumento de que lo haría ante el pleno del Congreso, pero ya en el período ordinario de sesiones que comienza en febrero.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo dará las oportunas explicaciones en la primera sesión plenaria ordinaria, que se celebrará el 11 de febrero, en tanto que el titular de Transportes, ofrecerá su primera información sobre los siniestros en sede parlamentaria el jueves 29, en el Senado.