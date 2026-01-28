El accidente de Adamuz se podría haber evitado: lo cree el 65,3 % de los españoles

Publicado por S. V. P. León Creado: Actualizado:

El 65,3 de los españoles cree que el accidente de trenes en Adamuz, en el que murieron 45 personas, se podría haber evitado. Es el resultado de la encuesta de DYM para el Diario de León. Aunque la percepción sobre que no fue un hecho inevitable es mayoritaria entre todas las personas encuestadas, la adscripción política hay variaciones significativas según la adscripción ideológica. Así, los votantes el PP (78,8 %) y de Vox (88,7 %) creen con mayor firmeza que el descarrilamiento que provocó la tragedia era evitable frente al 50,8 % de los socialistas y el 45, 6 % de los electores de Sumar.

Hay también unanimidad en las opiniones sobre las posibles causas que provocaron el siniestro ferroviario. El estado de la infraestructura viaria es el responsable de las muertes para un aplastante 75,1 % de los encuestados y la falta de mantenimiento o inversiones lo es para un 69 %. Más lejos de estas valoraciones quedan otras causas, como el exceso de trenes circulando para la capacidad de las infraestruturas (29,2 %), un fallo en los sistemas de seguridad (23,9 %) o un fallo técnico en el tren (14,9 %). Que se haya debido a un error humano es la causa para apenas un 6,7 % de los sondeados por DYM.

La encuesta también muestra que el 41,1 % considera que el Gobierno ha sido transparente en la información oficial sobre el siniestro frente a un 39,9 % que opina lo contrario. El sesgo ideológico también se deja sentir aquí. La calificación más baja es entre los votantes del PP, que sólo el 27,1 % defienden el buen hacer en comunicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, visible en la figura del ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras que para los socialistas y los votamtes que eligen la opción de Sumar está en el 57,8 % y 67,9 % la valoración de transparencia. Entre los votantes de Vox, baja al 29,8 %.

Más de la mitad de la población encuestada, el 51,6 %, mantiene su confianza en el tren como medio de transporte seguro pero un 34,9 % manifesita una pérdida de confianza, que es más acusada entre los votantes populares y de la extrema derecha del partido de Abascal.

Además, el 67,5 % de quienes han respondido a la encuesta de DYM considera que las infraestruturas no están preparadas para el volumen actual de tráfico de trenes. Y aunque esta percepeción es transversal, es más acusada entre quienes votan al PP y a Vox.

El 63,2 % considera que se han alimentado bulos y fake news que han buscado un aprovechamiento partidista del accidente. Lo creen especialmente los encuestados de izquierdas aunque también los hace el 42,3 % de los votantes del PP y el 50,4 % de Vox.

El PP se mantiene como partido más votado aunque no llegaría a la mayoría absoluta y seguiría necesitando a Vox para gobernar, pero el accidente de Adamuz ha pasado factura al PSOE. El partido de Feijóo ha reforzado su tendencia a subir en número de votantes a costa de una pequeña pérdida del resto de los partidos excepto Sumar.

Según el sondeo de DYM, el Partido Popular obtendría entre 143 y 147 escaños si se celebrasen ahora las elecciones, el PSOE se quedaría entre 105 y 109 en la mejor de las horquillas, Vox pasaría a tener entre 56 y 59 diputados, Sumar entre 6 y 8 representantes y Podemos estaría en una horquilla entre 3 y 5 representantes en el Congreso de los Diputados.