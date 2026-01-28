El presidente de la parroquia rural de Cerredo desconocía la extracción ilegal de carbón en la mina en la que murieron 5 leoneses

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

El presidente de la parroquia rural de Cerredo, José Luis Fernández Ramos, ha afirmado este miércoles que desconocía que en la mina en la que el pasado 31 de marzo se produjo una explosión que le costó la vida a cinco trabajadores leoneses se estuviera extrayendo carbón de manera ilegal, ni por parte de la empresa Combayl ni posteriormente por Blue Solving.

Fernández Ramos ha comparecido este miércoles en la comisión parlamentaria de investigación constituida en la Junta General para esclarecer las causas del accidente.

A preguntas de los grupos, Fernández Ramos ha asegurado que desconocía que se estuviera extrayendo carbón de forma ilegal, ni por parte de la empresa Combayl en 2022, cuando se produjo un primer accidente en el que falleció un trabajador y otro resultó herido grave, ni por Blue Solving antes de que se produjera la explosión que provocó cinco muertos.

El presidente de la parroquia rural ha dicho que tuvo conocimiento de la venta de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving a principios de 2023, ambas empresas controladas por el empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, del que ha dicho que era quien tomaba las decisiones.

Fernández Ramos ha apuntado que ninguna de las empresas tuvo que pagar tasa de ocupación por el monte de utilidad pública 144 porque las instalaciones eran de su propiedad y mientras hubiera actividad tenían "pleno derecho" a su uso, algo que, según ha asegurado, corroboraron los servicios jurídicos de la parroquia.

En cambio, el grupo empresarial sí pagó por la cesión de un terreno de una superficie aproximada de una hectárea para guardar la maquinaria, en la zona donde estaban las naves de la mina de cielo abierto.

"Lo siento mucho, pero paso palabra"

Durante su turno de preguntas, la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé ha sacado a colación un mensaje publicado el pasado 16 de enero en redes sociales por Fernández Ramos en respuesta al alcalde de Degaña, Oscar Ancares, en la que decía "no toque los cojones, que valgo más por lo que callo que por lo que puedo hablar",

La parlamentaria le ha preguntado entonces si hay algo que pudiera decir para tratar de clarificar lo ocurrido en la mina de Cerredo, a lo que Fernández Ramos le ha respondido: "Lo siento mucho, pero paso palabra".