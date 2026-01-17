La Robla Green empieza a tomar forma este mes en «el valle leonés del hidrógeno"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Las obras de La Robla Green comenzarán este mismo mes de enero y permitirán empezar a dar forma a «un proyecto tractor y transformador», según aseguró este viernes la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aegesen, quien visitó el enclave en el que se asienta «un proyecto muy innovador». Tal y como apuntó la ministra, se trata de un plan que «combina grandes premisas de presente y de futuro: la transformación del sistema energético, una apuesta por la biomasa, por la captura de CO2, por el hidrógeno y el metanol, combustible necesario en la senda hacia la descarbonización». Añadió que La Robla Green «apuesta también por una agenda social porque contribuye a la agricultura al utilizar un residuo agrario generando un beneficio». Aagesen recordó que el ministerio que dirige ha aportado 180 millones de euros a través de la convocatoria Clusters y valles de hidrógeno, lo que, aseguró, demuestra el apoyo del Gobierno. «Y no hablamos sólo de esos 180 millones, sino que también lo hemos apoyado en las subastas de biomasa, en la concesión del acceso o en este polígono con ayudas que superan los dos millones de euros», añadió. En este sentido, explicó que La Robla Green «quiere invertir 850 millones de euros y que generará alrededor de 200 empleos, «un proyecto que va a ser tractor en León y que seguiremos apoyando desde el ministerio y desde el Gobierno». En esta línea , también mencionó «el otro gran valle del hidrógeno en la provincia, el de Ponferrada».

Por su parte, Yann Dumont, el CEO de Reolum, empresa que desarrollará La Robla Green, recordó en que la planta —cuyas obra de construcción se prolongarán durante tres años y empleará a 800 trabajadores de media—, utilizará paja de maíz procedente de la zona del Páramo, y que «es un residuo que no se utiliza para nada más». Por ello, Reolum tiene ya un acuerdo que involucra de forma directa e indirecta a más de un millar de agricultores y que dará a la zona un retorno económico a la zona de unos 16 millones de euros. Además, La Robla Green se unirá con Villadangos Green, con una inversión de 1.300 millones de euros, y entre los dos se producirán 280.000 toneladas de metanol al año