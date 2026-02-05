Detenidos dos abogados y un notario por expoliar el patrimonio de una octogenaria con alzhéimer en Valencia

Publicado por Europa Press Valencia Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a cinco personas, entre ellas, dos abogados y un notario, acusados de expoliar el patrimonio de una octogenaria con alzhéimer. De la anciana, a la que llegaron a encontrar tóxicos en su cuerpo durante una hospitalización, obtuvieron un beneficio de unos 785.000 euros, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Las otras dos personas arrestadas en la operación son la mujer que cuidaba a la anciana y el hombre que compró los inmuebles, han apuntado las mismas fuentes.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio de 2025 por parte de los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Ruzafa a raíz de la denuncia que interpuso la familia de la perjudicada, la cual manifestaba que cada vez le resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales.

Esta situación les empezó a generar inquietud, por lo que los familiares consultaron la situación patrimonial de la víctima en el Registro de la Propiedad y comprobaron que la totalidad de los bienes inmuebles habían sido enajenados.

Los denunciantes constataron que la mujer había procedido a la venta de sus inmuebles con el asesoramiento e intervención de dos letrados, que resultaban ser también abogados de la parte compradora.

Por este motivo, las ventas se realizaron por un valor muy inferior al que realmente tenían los bienes inmuebles en cuestión. Además, todas se llevaron a cabo ante el mismo notario, que era el encargado de dar legalidad al acto, e incluso en la venta del piso donde residía la afectada, pese a transmitirse en régimen de nuda propiedad, se llegaron a establecer condiciones gravosas y desfavorables para ella, que contemplaban la posible pérdida del usufructo.

Durante las primeras pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se pudo corroborar la presencia de todos los investigados en las operaciones, producidas todas ellas en poco más de un año.

Los abogados realizaban un doble asesoramiento, favoreciendo al comprador y dejando totalmente desprotegida a la vendedora. Estos últimos habían obtenido un poder de subsistencia que les facultaba a poder administrar todo el patrimonio de la víctima, la cual tenía alzhéimer.

Posteriormente, los efectivos averiguaron que el notario se personó junto con el comprador al objeto de hacer gestiones para suprimir el usufructo de la afectada, entrevistándose con vecinos y realizando preguntas encaminadas a demostrar que ella ya no vivía allí, cuando sí era su vivienda habitual.

Así mismo, los agentes constataron que la cuidadora había sido incluida en el testamento, siendo ésta la persona que mayor influencia ejercía sobre la octogenaria y encargada de realizar las extracciones de dinero de la cuenta de la mujer.

Como consecuencia de todas estas operaciones, los beneficios obtenidos eran de aproximadamente unos 785.000 euros. Es por ello que la operación finalizó con la detención de estas cinco personas como presuntas autoras de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional, respectivamente. Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.