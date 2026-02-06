A Salazar tampoco le consta que las saunas pagaran las Primarias de Pedro Sánchez

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Ni acoso sexual ni responsabilidad alguna en las cuestionadas cuentas de Pedro Sánchez en las primarias de 2017. Tampoco el más mínimo «conocimiento» del dinero de las «saunas» del suegro ni de un supuesto ‘dinero negro’ en Ferraz. Francisco Salazar fue una pieza clave en la ‘reconquista’ de la Secretaría General del PSOE por parte del hoy presidente. Él mismo Salazar lo reconoció sin problemas este jueves en la ‘comisión Koldo’ del Senado. Pero el compareciente negó ayer en la Cámara Alta haber sido nunca un «amigo personal» del hoy presidente y negó tener alguna relación con el dinero que sirvió a Sánchez para volver a ser el líder de los socialistas en la época del llamado ‘clan del Peugeot’. «¡No tengo ni idea!», clamó. «Yo tenía afinidad (con Sánchez). Participé en su proyecto y en las primarias. Pero yo ni siquiera he visto el Peugeot», afirmó el exdirigente socialista, apartado de los cargos del partido el pasado verano por las denuncias de acoso sexual. Unas acusaciones que negó en sede parlamentaria de manera reiterada, antes de poner tierra de por medio con ‘Bancal de Rosas’, la campaña de recaudación para el regreso de Pedro Sánchez a Ferraz. «Jamás hablé con nadie de financiación», zanjó. «A todas las compañeras con las que he trabajado, siempre las he respetado como profesionales y como mujeres», afirmó y aseguró no haber «pactado con nadie» su salida tras las denuncias y que se retiró únicamente por preservar a su «familia». Sus palabras no calaron en la bancada de sus excompañeros. «Las denunciantes fueron objetos de comportamientos de un machismo intolerable», le espetó la senadora socialista María Martín García, quien dijo sentir «dolor e indignación» por las acciones de su excompañero. «Usted erró en su comportamiento. Espero que usted también lo lamente. Sus comportamientos nos avergüenzan a los hombres y mujeres socialistas», le afeó Martín. Tras hacer una cerrada defensa de su comportamiento a pesar de los ataques de sus excorreligionarios, afirmó que en la actualidad no mantiene ninguna relación con el PSOE. «No he participado en ninguna actividad política desde que renuncié hace ocho meses», insistió el compareciente, quien también negó que el Gobierno o su expartido hayan movido los hilos para facilitarle negocios en Sudamérica, donde ha dirigido su actividad profesional en los últimos tiempos. «No necesito que nadie me presente a un embajador. Si han llamado, yo no lo sé», apuntó antes de aclarar que el «PSOE» no está entre sus clientes. Según el también exalto cargo de Moncloa, nadie en el partido le exigió renunciar a sus cargos tras las denuncias de acoso y que tampoco lo hizo Pilar Alegría cuando, el pasado 3 de noviembre, se encontró con ella en una comida en un restaurante del barrio de Chueca en Madrid. Paco Salazar señaló que solo la vio en esa ocasión. «No hablamos de cuestiones de actualidad ni de la campaña». «Se interesó por mi familia, mis hijos, mi madre y mi mujer», apostilló. «No fue por nada profesional», abundó.