El juzgado cita a Errejón para notificarle la apertura de juicio por agresión sexual por los supuestos abusos a Mouliaá

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a Íñigo Errejón en calidad de investigado para el próximo 10 de febrero a las 9:30 horas para notificarle formalmente el auto de apertura de juicio oral dictado en la causa por presunto abuso sexual continuado contra Elisa Mouliaá.

La convocatoria de esta comparecencia, que tendrá lugar en las dependencias judiciales de la Plaza de Castilla, se produce apenas 48 horas después de que la actriz y presentadora anunciara públicamente su decisión de retirarse como acusación particular en el procedimiento. En un escrito dirigido al juzgado y difundido este miércoles a través de sus redes sociales, Mouliaá comunicó su "desistimiento total, libre, consciente e irrevocable" de la acusación, alegando razones personales y de salud. No obstante, dejó claro que su decisión "no obedece a una retractación de los hechos denunciados".

La retirada de la denunciante, que solicitaba tres años de prisión y 30.000 euros de indemnización para Errejón por unos hechos que habrían ocurrido en octubre de 2021 en una fiesta en un domicilio privado, no ha supuesto la paralización del proceso. Fuentes jurídicas ya confirmaron que el juez instructor entiende que no cabe la suspensión del procedimiento, dado que la causa ya se encuentra en una fase avanzada, con la instrucción concluida y el juicio oral formalmente abierto.

Durante la diligencia del próximo martes, Errejón recibirá traslado oficial del auto que pone fin a la investigación judicial y ordena el inicio del juicio. Asimismo, será emplazado para que designe abogado y procurador, en caso de no haberlo hecho, y se le informará de las penas y responsabilidades civiles que se solicitan en esta fase del procedimiento.

El desistimiento de Mouliaá a las puertas del juicio ha provocado gran perplejidad en medios judiciales. Hace menos de un mes antes la actriz había celebrado públicamente la decisión del juez de enviar a Errejón al banquillo y había dedicado mensajes de agradecimiento a su abogado, Alfredo Arrién.

Desgaste personal

En sus explicaciones, Mouliaá reconoció el fuerte desgaste personal que le ha supuesto el proceso judicial. "No es una retractación, es un límite", afirmó, asegurando que ha sostenido la acusación en solitario durante más de un año y medio. También lamentó que otras posibles víctimas no hayan dado el paso de denunciar. "Yo salí a dar la cara con nombre y apellidos", señaló, defendiendo que tanto la Fiscalía como el juez apreciaron indicios suficientes para continuar el procedimiento.

Pese a su retirada, la causa continúa gracias a la presencia de una acusación popular, ejercida por el abogado Jorge Piedrafita, de la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE). El letrado ha confirmado que mantendrá la acusación y la petición de tres años de prisión para Errejón, pese a que la Fiscalía no aprecia delito en este caso.

Desde la defensa del exdirigente de Sumar y de Podemos, en cambio, se muestran confiados en el desenlace judicial. Fuentes cercanas al entorno de Errejón han recordado que el próximo 17 de febrero ambas partes volverán a coincidir en los juzgados, esta vez a raíz de una querella presentada por el exdiputado contra Mouliaá por injurias y calumnias, al acusarle de haber extorsionado a dos testigos de la causa.