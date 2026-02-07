Aragón se lo piensa, 24 horas para las elecciones

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Los líderes nacionales del PP, PSOE, Vox y Podemos se desplazaron ayer a Aragón para arropar una última vez a sus candidatos antes de las elecciones autonómicas del 9 de febrero. Todos escogieronla capital, Zaragoza, como escenario de los mítines para poner el broche final a la campaña. Aragón inicia hoy su jornada de reflexión. Está convocado mañana domingo a las urnas para decidir su futuro de los próximos cuatro años. Lo decidirán 1.036.325 personas convocadas a votar: 991.892 electores en Aragón y 44.433 electores desde el extranjero, repartidos en 131 países. Las encuestan dan ganador al PP, subidón a Vox y debacle al PSOE.