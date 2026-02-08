La participación es del 10,81 % en las elecciones de Aragón hasta las 11.15 horas

Vista de un colegio electoral este domingo en Zaragoza. Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas, a las 9.00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía. EFE/ Javier Cebollada.

Publicado por EFE Zaragoza Creado: Actualizado:

La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 11.15 horas es del 10,81 por ciento, con 105.308 personas que ya han ejercido su derecho al voto.

Es la primera vez que se ofrecen datos de participación a las 11.15 horas, con lo que no pueden compararse con los de las elecciones autonómicas de 2023.

Por provincias, ya han depositado su voto el 10,91 % de los electores de Zaragoza, el 10,41 % de los de Huesca y el 10,74 % de los de Teruel.

En una comparecencia ante los medios, la portavoz del Gobierno ha informado además de que por correo han participado 21.467 votantes, un 37,2 por ciento menos que en 2023. Del total, 13.735 por Zaragoza, 4.912 por Huesca y 2.820 por Teruel.

Este domingo están llamados a las urnas 991.892 residentes en la comunidad, a los que se suma el censo de los que viven fuera de España -el denominado voto CERA-, en 130 países, que asciende a 44.433.

A las 09.30 horas se ha dado por constituidas todas las mesas electorales y la jornada trascurre con normalidad, como ha destacado la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Los aragoneses acuden a las urnas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, adelantados por el presidente y candidato popular, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo.

Los cabeza de lista por los distintos partidos son Jorge Azcón (PP), la exministra Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR). Alegría, Pueyo, Goikoetxea y Abengochea se estrenan como candidatos.