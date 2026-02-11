Trump rebaja el tono con España: «Están haciendo un gran trabajo"

Publicado por Olatz Hernández Bruselas Creado: Actualizado:

Estados Unidos ha rebajado el tono con España la misma semana en la que se reúnen los ministros de Defensa de la Otan en Bruselas. El embajador estadounidense ante la Alianza Atlántica, Matthew Whitaker, ha querido destacar ayer que «España está haciendo un gran trabajo a corto plazo» respecto al aumento de su gasto militar, una de las exigencias del presidente Donald Trump en la cumbre de La Haya en julio del año pasado. Con todo, Whitaker duda de que el país consiga cumplir con los objetivos de capacidades pactados con la OTAN sin invertir el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB).

«Creemos que para llegar a las capacidades necesarias deberán invertir un 3,5% del PIB y otro 1,5% en infraestructuras. España no está de acuerdo, creen que lo pueden hacer por menos. Si pueden hacerlo más barato que nos digan cómo», señaló Whitaker rebajando el tono respecto a declaraciones anteriores de Gobierno de Washington sobre este controvertido asunto, al tiempo que ha subrayado que EE UU «ve a España como un aliado comprometido».

De hecho, esas palabras son mucho más suaves que las que dedicó el presidente Donald Trump tras la negativa del Gobierno español a llegar al 5% al que se comprometieron el resto de Aliados en La Haya. El último dardo del líder republicano fue en el Foro Económico de Davos, a finales de enero. «He conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de subir el gasto en defensa al 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. (...) No sé por qué, tendremos que hablar con España», dijo.

El embajador estadounidense ha resaltado también el "tremendo progreso" de los aliados europeos en el aumento del gasto en defensa, sobre todo en los países bálticos y Alemania, que planea llegar al 5% pactado en 2029. Mientras, los enemigos de la OTAN "se están reforzando", lo que hace que Washington y la Alianza vean la misión en el Ártico como "una prioridad".

"Hace falta una mayor implicación y vigilancia", ha apuntado Whitaker, que ha quitado importancia a la ausencia del Secretario de guerra de EE UU, Pete Hegseth, en la reunión de ministros de Defensa que se celebrará el próximo jueves en Bruselas. "Creemos que el subsecretario de Defensa para Políticas, Elbridge Colby es el adecuado para tratar estos asuntos", ha asegurado.