Las 30 medidas del PP para Vivienda

El PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria en materia de vivienda que incluye la petición de reprobación de la ministra, Isabel Rodríguez, y la presentación de un plan con más de 30 medidas, ante el «fracaso» de las «catastróficas» políticas de fomento de vivienda de Sánchez. Carmen Fúnez, ha pedido criticado al Ejecutivo por «proteger a los delincuentes y no proteger a los millones de jóvenes» que no pueden acceder a una casa en España. «Más seguridad y proteger a los propietarios, a los inquilinos y los jóvenes", ha subrayado Fúnez, recordando el compromiso de Feijóo, de que impulsará la construcción de un millón de vivienda «para que así baje el precio de alquiler». La iniciativa señala que la falta de casas tiene consecuencias para toda la sociedad porque la vivienda «es la mejor política de natalidad». «La escasez no cae del cielo: es la consecuencia directa de unas políticas completamente erradas. El marco legal ha dinamitado la seguridad jurídica, produciendo anomalías evidentes como los fenómenos de la ocupación y la inquiocupación", señalan. Por todo ello, el PP insta a «generar las condiciones favorables» en el mercado para que, entre el sector público y el privado, se pueda iniciar la construcción de un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, a «movilizar y poner a disposición del mercado» todo el suelo público que tenga la administración para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible, a bajar el IVA de adquisición de la primera vivienda nueva del 10 al 4% y a eliminar o bonificar el IRPF a los jóvenes.