BOE publica la orden que retrasa a agosto la elección de la sede de la Agencia de Salud Pública

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden que oficializa el aplazamiento de la elección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) hasta el 18 de agosto y deja sin efecto la tramitación de urgencia prevista inicialmente para este procedimiento, el cual determinaba en un inicio que todos los plazos quedaran reducidos a la mitad, salvo el plazo de presentación de candidaturas.

La urgencia se justificó por "razones de interés para la salud pública", sin embargo, tras analizar las ocho candidaturas, "se desprende que la mayoría de los edificios propuestos requieren obras de calado con plazos de finalización de hasta cinco años". "Incluso en aquellos casos donde se ofrecen sedes provisionales, la necesidad de realizar adecuaciones técnicas impide un uso instantáneo de las mismas", añade.

En este escenario, afirman que "los plazos de evaluación actuales no garantizan la operatividad temprana de la Agencia, resultando en una medida ineficaz para alcanzar el fin de celeridad que se pretendía asegurar". Así, el BOE afirma que las candidaturas recibidas presentan elementos que exigen "una valoración más detallada".

Toledo (Castilla-La Mancha), Granada (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Murcia, Barcelona (Cataluña), León (Castilla y León), Oviedo (Asturias) y Lugo (Galicia) are las ocho ciudades que aspiran a acoger la sede de este organismo; el plazo de presentación de candidaturas finalizó el pasado 20 de enero y la sede se debía haber dado a conocer en el Consejo de Ministros de este martes.

Sin embargo, el Consejo de Ministros lo que hizo, a propuesta del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y de la ministra de Sanidad, fue aprobar la modificación del plazo para la determinación de la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública y confirmar que la AESP podrá operar desde la sede central del Ministerio de Sanidad en tanto no se determine su ubicación definitiva.

Asimismo, el inicio de la actividad de la AESP se materializará con su constitución mediante la reunión de su Consejo Rector, prevista para un plazo máximo de tres meses tras la aprobación de su Estatuto.

Al respecto, desde el Ministerio de Sanidad confirmaron este martes a Europa Press que, "hasta que finalice el proceso de elección de la sede", la AESP puede operar desde el Ministerio que, por otro lado, se ocupa "de los Estatutos para su aprobación". "Una vez aprobados los Estatutos se puede seguir trabajando en los primeros pasos de arrancar la sede, como la elección del consejo rector y los órganos de gobierno", señalaban.

La AESP, cuya creación fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados, busca reforzar las capacidades del Estado para responder ante futuras emergencias sanitarias, así como trabajar en vigilancia en salud pública, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud.