EL PSOE llama a acabar con las agresiones sexuales y pregunta "qué les pasa" a los hombres

MADRID, 23/02/2026.- La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión, este lunes en Madrid.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha llamado este lunes a acabar con las agresiones sexuales y cualquier tipo de violencia contra las mujeres y se ha preguntado "qué les pasa" a los hombres para actuar de esta forma.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva socialista, preguntada sobre si temen un 'me too' en la Policía Nacional después de la querella por presunta violación contra el ya exDAO José Ángel González, Mínguez ha remarcado la posición del PSOE de "tolerancia cero" ante estas actitudes y ha lanzado una pregunta a los hombres sobre por qué se comportan así.

La portavoz ha arrancado la rueda de prensa trasladando el mensaje "claro, rotundo y sin matices" de que el PSOE está "con las mujeres, con las víctimas, con la protección, con la reparación y con la dignidad" y a favor de que se investiguen todos los casos y se revisen los protocolos.

Ha subrayado que las agresiones sexuales constituyen una de las "expresiones más duras y graves de la violencia contra las mujeres", que "no admite ningún tipo de justificación" sino "solo una respuesta clara y contundente".

Así, ha condenado el "silencio" del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, en el caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala popular por acoso sexual y laboral.

"O se tapa y se defiende o se condena y se está en contra, siempre", ha sostenido Mínguez, quien ha aseverado que en estos casos no caben "cálculos políticos, equilibrios ni estrategias" y las reglas "deben ser iguales para todos".