Dimite el alcalde del PSOE de La Algaba (Sevilla) tras ser denunciado ante Fiscalía por presunto acoso a un menor

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El alcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Aguera (PSOE), ha renunciado a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de edad de la localidad. A partir de la jornada de este martes, el primer teniente de alcalde, José Manuel, ejercerá de las funciones de la alcaldía.

"He decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para así poder dedicarme plenamente a mi defensa", ha indicado el mismo Aguera a través de un comunicado, en el que ha incidido en que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".

"Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en mi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas", ha expresado el edil.

Asimismo, ha asegurado que ha denunciado este hecho "ante la justicia" por "atentar" contra su "derecho al honor". Al hilo, según ha asegurado a esta agencia el letrado que ejercerá la defensa del socialista, Juan Silva de los Reyes, el episodio, que habría ocurrido hace un año y medio aproximadamente, responde a una "clara manipulación con intencionalidad política".

"Diego Manuel ha presentado su dimisión hoy como un paréntesis en su vida política, porque prevé que esto no va a tener demasiado recorrido en los tribunales y, por tanto, le dará tiempo a presentarse nuevamente como candidato a la alcaldía", ha expresado en declaraciones a esta agencia.

Asimismo, ha acusado al testigo y denunciante de ser un "empleado municipal que hace años destila odio hacia el alcalde" y con una clara "intencionalidad política". Asimismo, ha indicado que se interpuso una demanda previa de conciliación civil en relación con una querella criminal por vulneración del derecho al honor de su representado.