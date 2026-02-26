Feijóo desdeña la desclasificación del 23-F y promete revelar los secretos de Sánchez al llegar a Moncloa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a Rafael Simancas (i) y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, asiste a la presentación de una nueva edición del libro 'El rey', que analiza el papel constitucional de la monarquía con textos de Manuel García-Pelayo, este miércoles en el Senado.EFE/Javier Lizón

El Congreso de los Diputados vivió hoy un nuevo y áspero cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con la divulgación de los más de 150 documentos secretos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 como telón de fondo. El líder del PP puso en cuestión tanto los deseos de transparencia del presidente del Gobierno como los motivos que subyacen tras su decisión de publicar el contenido de archivos hasta ahora férreamente custodiados por los Ministerios del Interior, Defensa y Exteriores. Ya el lunes, su partido lo tildó de pura "cortina de humo". El jefe del Ejecutivo, por su parte, le echó en cara con desdén que ni siquiera ante una ocasión tan singular dejara a un lado su guion habitual.

No hubo tregua en un día para recordar la fragilidad de la democracia, bajo el techo que aún conserva los agujeros de los disparos realizados hace 44 años por Tejero y sus hombres. "Dado que ha apostado por la transparencia, le animo a que no desista y desclasifique los Presupuestos", abrió el fuego Feijóo. No es que pusiera pega a que se ponga fin a 44 años de silencio oficial sobre la intentona que durante unas horas puso en jaque la joven democracia española, pero tampoco le concedió la mínima trascendencia histórica y usó el asunto como mera excusa para volver a recriminar al Ejecutivo asuntos del presente.

Exigió así saber dónde están las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez en campaña, los documentos policiales que advierten de la regularización de hasta un millón de inmigrantes en situación irregular, los materiales de las vías de Adamuz tras el accidente ferroviario del 18 de enero, las causas del gran apagón eléctrico del 28 de abril, los contratos "que han acabado en mordidas", los papeles del Delcygate, los viajes del Falcon a República Dominicana, los de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas y hasta quién financió las primarias del PSOE. "¿No le parece que también es su responsabilidad?", remachó.

"El 23-F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente", dijo también. En su retahíla hizo además alusión a la corrupción que, alegó, "desborda" al PSOE; cargó contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el caso de acoso en la Policía Nacional, y le reprochó que sacase pecho de la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "con 47 muertos" en accidentes ferroviarios. Y amenazó: "No pasarán ni 45 días del cambio de Gobierno para que los españoles conozcan lo que usted ha hecho en estos ocho años. Reconstruiremos todo lo que ha dañado y me comprometo a ello".

"¡Para una cosa que hace!" El jefe del Ejecutivo encajó impertérrito la embestida. "¿Por qué les molesta que se divulguen los papeles del intento de golpe de Estado? ¿Pero qué problema hay?", replicó. Sánchez tachó de "desafortunada" la intervención del presidente del PP e incluso trató de ridiculizarlo. "Es que me lo imagino delante de un espejo leyendo y diciendo esa sarta de mentiras, de bulos y de infamias -dijo entre risas-... ¡Para una cosa que tiene usted que hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad!", se mofó.

Exigencia por exigencia, el presidente reclamó además a Feijóo aclarar qué hará con el caso de acoso denunciado en Móstoles o "con "los pocholos" que en la Comunidad de Madrid -añadió- se dedican a gestionar la educación de los hijos de los madrileños"; qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad, y, sobre todo, qué va a hacer con Carlos Mazón, el expresidente de la Generalitat valenciana al que la jueza de la dana solicita imputar por "grosera negligencia" en la gestión de la riada. "¡Por favor! En lo que ha quedado... Iba a hacer política para adultos y hace usted política para ultras", zanjó.

Sánchez presumió además de que en 2025 España creó "el triple de empleos que Estados Unidos", de que hay "un 25% más de jóvenes trabajando" desde que él ocupa la presidencia, y de la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la revalorización de las pensiones.