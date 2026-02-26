Don Juan Carlos, a Milans del Bosch: "Te ordeno que retires todas las unidades"

Publicado por Colpisa Madrid Creado: Actualizado:

Uno de los documentos sobre el 23-F que el Gobierno desclasificó ayer recoge todos los pasos dados por la Casa Real desde que Tejero irrumpió en el Congreso al grito de 'Quieto todo el mundo' hasta que se dio por frustrado el golpe. Se trata de una cronología en la que se reflejan conversaciones que Juan Carlos I mantuvo con el teniente general Jaime Milans del Bosch, que coordinaba las maniobras militares desde Valencia, entre las que se encuentra la orden de retirar todas las tropas de la calle y dejar el golpe.

La primera de las conversaciones entre ambos se produce a las 22.35 horas. En ella, el ahora Rey emérito exige a Milans del Bosch que "de forma definitiva" retire todas las tropas que, en esos momentos, se encontraban en las calles y que le "ordene al teniente coronel Tejero que deponga su actitud". Además, el entonces Secretario General de la Casa Real traslada al general Alfonso Armada que "de ninguna manera el Rey autoriza dirigirse a los Diputados en su nombre".

Horas después, sobre la 1:20 horas de la madrugada del 24 de febrero -tras haberse emitido el mensaje del Rey en televisión condenando el movimiento militar- Juan Carlos I volvió a ponerse en contacto con Milans del Bosch para trasladarle su "rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente". Le aseguró también que "cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey" y que era "contra el Rey". Unas palabras que desvinculan al entonces jefe del Estado del golpe.

"Hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la Bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las Unidades que hayas movido", le reclamó. Aseguró también que, entre sus planes, no entraba ni la opción de abdicar la Corona, ni la de abandonar España. "Quien se subleve está dispuesto a provocar, y será responsable, de una nueva guerra civil", dice el monarca. Finaliza la conversación con Juan Carlos I dejando constancia de su confianza hacia los generales, al tiempo que reitera la exigencia de que retire la tropas y los carros de las calles y que le transmita a Tejero la orden de que "deponga su actitud". Sin embargo, Milans del Bosch afirmó que él iba a cumplir las órdenes, que Tejero "ya no le obedece" e insiste en que la solución debe ser "armada".

Conversación con Armada

El primer contacto de la Casa Real con los mandos militares que estaban llevando a cabo el golpe ocurrió pocos minutos después de que Tejero tomase el Congreso. Fue una llamada que el general Alfonso Armada realizó a la Zarzuela en la que expresó su voluntad de presentarse allí personalmente. Sin embargo, se encontró con la negativa tajante del monarca, quien le ordenó permanecer en su puesto en el Estado Mayor del Ejército. Más entrada la noche, se produjo una segunda comunicación, mucho más tensa, en la que Armada volvió a insistir en su "solución" para reconducir la crisis.

El Rey, tras hablar con él, pasó el teléfono al secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, quien le arrancó su "palabra de honor" de que no se dirigiría a los diputados en nombre de la Corona. A pesar de que Armada logró entrar finalmente al Congreso, Fernández Campo le dejó claro que de ninguna manera contaba con la autorización del Rey para proponer un gobierno bajo su mando.