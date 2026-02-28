JxCat ve el debate presupuestario como una «cuestión de confianza encubierta» a Illa

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El portavoz de JxCat en el Parlamento de Cataluña, Salvador Vergés, ha afirmado este viernes que el debate sobre los presupuestos de la Generalitat será una «cuestión de confianza encubierta» al Govern «fracasado» que preside Salvador Illa, porque por ahora carece de apoyos suficientes. Después de que el proyecto presupuestario haya llegado al Parlament para iniciar su tramitación, Vergés ha denunciado que «el Govern va tarde y mal» con estas cuentas. El hecho de que de momento los socialistas no tengan atado el apoyo de ERC a los presupuestos delata, en su opinión, que es un Govern «inestable», por lo que el debate presupuestario significa «una cuestión de confianza encubierta». Precisamente JxCat reclamaba a Illa que se sometiera a una cuestión de confianza ante las turbulencias políticas de las últimas semanas, una petición que fue rechazada. A falta de estudiar con detenimiento los detalles del proyecto presupuestario, JxCat no ha anunciado aún la presentación de una enmienda a la totalidad. Vergés ya ha dado por hecho que serán unas cuentas muy marcadas por las «políticas extremas» de Comuns, que «exportan a Cataluña las políticas fracasadas de Ada Colau» en Barcelona. El sello de los comunes en los presupuestos, según deduce Vergés, se traducirá en «intervencionismo, presión fiscal», rebaja de los incentivos a la actividad económica y carencia de soluciones para el «grave» problema de la vivienda.