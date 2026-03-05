Ayuso acusa a Sánchez de comportarse como un "adolescente rebelde" ante el "no a la guerra"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado este jueves, 5 de marzo, durante su comparecencia para explicar el cese de su, hasta hace dos semanas, consejero de Educación, Emilio Viciana, para arremeter contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su postura frente a la guerra en Irán. La líder regional del PP ha asegurado que "se comporta con un líder adolescente rebelde" frente al resto de la comunidad internacional y que, esta, ha sido la causa de la crisis diplomática con Estados Unidos y la amenaza que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, de cortar las relaciones comerciales.

"Claro que no a la guerra, que acabe cuanto antes. Pero tampoco a la guerra civil española que alimentan a diario", ha respondido Ayuso a la reclamación que le hacía la portavoz socialista de que fuese más "patriota", al tiempo que ha exigido condenar "todas las dictaduras". "Estoy francamente consternada con la política internacional de su jefe", ha añadido. El portavoz de su formación en la Asamblea de Madrid también ha aprovechado una de sus intervenciones para tildar a Sánchez como "el tonto útil de las dictaduras del mundo" por negarse a que Estados Unidos usara las bases de Morón y Rota.

Pero las críticas de la presidenta 'popular' no han ido solo dirigidas hacia los socialistas. También ha arremetido contra Más Madrid por su posicionamiento en esta cuestión. Ha animado, tanto a la portavoz del PSOE como a la de Más Madrid, a ir "solas y borrachas" por Teherán. También a pasear por Kabul "con minifalda". "Vayan allá y llévese a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto presumen", ha dicho.

El cese de Viciana La comparecencia de Ayuso se enmarca en el marco de la crisis que sufrió su Gobierno hace un mes, cuando el ya exconsejero de Educación fue cesado junto a otros tres diputados, conocidos como 'los pocholos', y varios perfiles técnicos. Mientras desde la izquierda han acusado a la presidenta madrileña de haber tomado esta decisión como consecuencia de que "destapase" casos de "corrupción" en la construcción de centros de formación, la líder 'popular' ha asegurado que se trataba de una medida que llevaba tiempo meditando, al tiempo que ha aplaudido el acuerdo de financiación al que han llegado con los rectores de las universidades públicas. Ha explicado que el relevo se debió a un "cambio de rumbo" que quería darle al área.

La presidenta ha señalado que "llevaba tiempo" valorando la posibilidad de realizar este cambio, aunque dudaba de si cumplirlo por la "buena valoración personal" y porque prefería mantener "la estabilidad" dentro de su Ejecutivo en lugar de, según ha explicado, utilizar a los miembros del Gobierno como "moneda de cambio". La presidenta madrileña ha informado también de que otro de los motivos que llevó a la destitución de Viciana fueron el tipo de nuevas medidas que tratan de llevar a cabo, sobre todo en el campo de la cultura educativa, el rigor académico y el impulso de la formación profesional. Ayuso ha reconocido que fue una decisión "complicada", aunque ha considerado que el cambio será algo "positivo" para el área.