Covite, a ZP: «La convivencia no se levanta blanqueando a ETA»

Publicado por Agencias San Sebastián Creado: Actualizado:

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha asegurado que «resulta especialmente hiriente» escuchar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero «hablar de olvido y alabar públicamente a Bildu", pues entiende que «una convivencia pacífica y democrática no puede edificarse sobre el blanqueamiento de ETA ni sobre la desmemoria de sus víctimas». Ordóñez ha dirigido una carta pública a Rodríguez Zapatero tras la comparecencia del expresidente este lunes en la Comisión Koldo del Senado, donde elogió a la sociedad vasca como «ejemplo de convivencia", dijo que «tiene que haber olvido, memoria, perdón y reconciliación", mostró su reconocimiento «a todos los que contribuyeron a la paz desde posiciones antagónicas» y reivindicó el «derecho de Bildu y sus votantes» a la participación política. "Quienes hemos sufrido directamente el terror de ETA, no podemos aceptar ese apoyo moral que usted insiste, una y otra vez, en dar a Bildu. Será una formación legal, pero la legalidad no equivale automáticamente a legitimidad democrática", destaca. Añade que la «calidad democrática» de la coalición abertzale «sigue siendo, como mínimo, profundamente cuestionable mientras no condene y deslegitime de manera inequívoca la trayectoria criminal de ETA». La presidenta de Covite dice a Zapatero que reconocer el derecho de EH Bildu «a concurrir a las elecciones o a tener representación institucional «no puede implicar ignorar sus responsabilidades por haber dado amparo a ETA ni renunciar a un juicio moral sobre su conducta presente». Indica además que «ojalá» su elogio a la sociedad vasca «pudiera sostenerse sin matices", ya que «el legado de quienes ejercieron el terrorismo durante décadas sigue muy presente en el espacio público de Euskadi y de Navarra». Por todo ello, asegura que es «especialmente hiriente escucharle hablar de olvido y alabar públicamente a Bildu, a quienes considera artífices de la paz, y, al mismo tiempo, no haberle escuchado nunca una mínima palabra de agradecimiento y respeto hacia las víctimas de ETA». "No es solo la enésima omisión política que usted comete: es una falta de consideración total hacia quienes hemos pagado el precio más alto del terrorismo de ETA, perdiendo a nuestros familiares o resultando heridos de por vida", subraya. Y agrega: «Lo mínimo que cabría esperar de un expresidente del Gobierno es una actitud de prudencia, respeto y reconocimiento hacia las víctimas de ETA. No el elogio a nuestros verdugos. No la invitación al olvido. No la indulgencia con quienes siguen sin deslegitimar el terror y sin siquiera ser capaces de decir que matar estuvo mal, tal y como se lo he preguntado en repetidas ocasiones a representantes de Bildu frente a frente».

«Es una falta de consideración total hacia quienes hemos pagado el precio más alto del terrorismo de ETA"