Covite, a ZP: «La convivencia no se levanta blanqueando a ETA»

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha asegurado que «resulta especialmente hiriente» escuchar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero «hablar de olvido y alabar públicamente a Bildu", pues entiende que «una convivencia pacífica y democrática no puede edificarse sobre el blanqueamiento de ETA ni sobre la desmemoria de sus víctimas». Ordóñez ha dirigido una carta pública a Rodríguez Zapatero tras la comparecencia del expresidente este lunes en la Comisión Koldo del Senado, donde elogió a la sociedad vasca como «ejemplo de convivencia", dijo que «tiene que haber olvido, memoria, perdón y reconciliación", mostró su reconocimiento «a todos los que contribuyeron a la paz desde posiciones antagónicas» y reivindicó el «derecho de Bildu y sus votantes» a la participación política. "Quienes hemos sufrido directamente el terror de ETA, no podemos aceptar ese apoyo moral que usted insiste, una y otra vez, en dar a Bildu. Será una formación legal, pero la legalidad no equivale automáticamente a legitimidad democrática", destaca. Añade que la «calidad democrática» de la coalición abertzale «sigue siendo, como mínimo, profundamente cuestionable mientras no condene y deslegitime de manera inequívoca la trayectoria criminal de ETA». La presidenta de Covite dice a Zapatero que reconocer el derecho de EH Bildu «a concurrir a las elecciones o a tener representación institucional «no puede implicar ignorar sus responsabilidades por haber dado amparo a ETA ni renunciar a un juicio moral sobre su conducta presente». Indica además que «ojalá» su elogio a la sociedad vasca «pudiera sostenerse sin matices", ya que «el legado de quienes ejercieron el terrorismo durante décadas sigue muy presente en el espacio público de Euskadi y de Navarra». Por todo ello, asegura que es «especialmente hiriente escucharle hablar de olvido y alabar públicamente a Bildu, a quienes considera artífices de la paz, y, al mismo tiempo, no haberle escuchado nunca una mínima palabra de agradecimiento y respeto hacia las víctimas de ETA». "No es solo la enésima omisión política que usted comete: es una falta de consideración total hacia quienes hemos pagado el precio más alto del terrorismo de ETA, perdiendo a nuestros familiares o resultando heridos de por vida", subraya. Y agrega: «Lo mínimo que cabría esperar de un expresidente del Gobierno es una actitud de prudencia, respeto y reconocimiento hacia las víctimas de ETA. No el elogio a nuestros verdugos. No la invitación al olvido. No la indulgencia con quienes siguen sin deslegitimar el terror y sin siquiera ser capaces de decir que matar estuvo mal, tal y como se lo he preguntado en repetidas ocasiones a representantes de Bildu frente a frente».

«Es una falta de consideración total hacia quienes hemos pagado el precio más alto del terrorismo de ETA"

La AVT protesta por el «desprecio» en una exposición

La AVT ha remitido una carta a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para mostrar su «profundo pesar» por el tratamiento dado a las víctimas de ETA en una exposición sobre la Constitución en la Cámara Baja. «Que la mención a las víctimas del terrorismo aparezca en una esquina, además junto a la portada del ya extinto diario 'Gara', altavoz de los terroristas, constituye a nuestro juicio un desprecio hacia las víctimas del terrorismo y sus familias».
