Los políticos de Madrid ensalzan la "solidaridad" y "dignidad" del pueblo ante el ataque terrorista del 11-M

Una persona deposita un clavel en memoria de las víctimas durante el acto celebrado con motivo del aniversario del atentado del 11-M en Madrid.DANIEL GONZÁLEZ

En el 22 aniversario del 11M las fuerzas políticas madrileñas han coincidido en ensalzar el ejercicio de "solidaridad" y "dignidad" que mostró la ciudadanía madrileña ante el atentado, aunque también han lanzado mensajes dispares a izquierda y derecha.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que Madrid "siempre se ha levantado" cuando ha sufrido golpes como el del 11 de marzo de 2004, que dejó 193 víctimas mortales que siguen en el "recuerdo", "corazón" y "memoria" de la ciudad.

"Decídselo a todos aquellos que pretenden doblegarnos, que pretenden doblarnos el pulso: que esta ciudad, a pesar de todas las tragedias y dramas, siempre tendrá la fuerza moral y la capacidad suficiente para salir adelante", ha dicho a los medios antes del acto conmemorativo celebrado esta mañana en la Puerta del Sol.

La izquierda ve paralelismos con la situación en Irán

Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha afirmado que el presidente del Gobierno en marzo de 2004, José María Aznar, "mentía a toda España" cuando "ocultaba" que el atentado fue consecuencia "de habernos metido a apoyar la guerra de Irak".

Y ha añadido que, si dependiera de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "nos habría metido a apoyar" la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha coincidido en que, "como hace 22 años", hoy hay "una escalada militar" patrocinada por "dos gobiernos fanáticos", los de Estados Unidos e Israel.

"Violencia solo trae violencia", ha avisado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha llamado a trabajar cada día en favor "de la paz, del diálogo y de la ley".

Por parte del PSOE-M, su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, ha indicado que "hoy también es necesario" clamar por la paz y ha apuntado: "Debemos estar todos unidos para no permitir que esas formas de violencia rompan nuestra convivencia".

Y la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha añadido que, en un momento en que "se están viviendo conflictos en todo el mundo", se debe "alzar la voz" para que el 11-M "sea un símbolo para la paz, la convivencia y la libertad".

Vox afirma que se desconoce la "autoría intelectual" del atentado

Desde Vox han afirmado que aún se desconoce la "autoría intelectual" del atentado, a pesar de que la investigación concluyó que fue obra del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y la sentencia judicial dictada en 2007 concluyó que en los atentados participaron 22 hombres: los siete que se suicidaron en un piso de Leganés, otros 14 procesados que recibieron penas no superiores a los 15 años de cárcel y una persona sin identificar.

"Sabemos quiénes fueron los autores materiales", ha esgrimido el portavoz nacional de Vox y diputado regional José Antonio Fúster, quien ha afirmado que "el yihadismo vive entre nosotros" porque desde 2004 han entrado en España "miles, quizá decenas de miles de yihadistas".

Por último, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha reclamado "desclasificar todos los documentos y todos los papeles" del 11M y que "nunca más un Gobierno de España utilice como socio a quienes son los directos herederos del terrorismo", en alusión a Bildu y ETA.