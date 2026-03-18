Ayuso dice que los "abusos" en América los cometían aztecas y mayas contra su población

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el "nuevo orden" que pusieron "los de la cruz" cuando llegaron a América, y ha dicho que "abusos" eran los que "se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales".

Díaz Ayuso ha reaccionado así, en una entrevista en 'OKDiario', a las palabras del rey Felipe VI en las que afirmó que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos", aunque, dijo, deben conocerse en su justo contexto.

"Había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir" y de "entender que la vida es sagrada", ha replicado Díaz Ayuso.

La presidenta ha alegado que las palabras del rey se produjeron "en un entorno pseudoprivado" y que la conversación sobre este tema ha de ser "mucho más amplia", y ha coincidido con él en que "no se puede mirar el pasado con las gafas del presente".

No obstante, ha insistido en mostrarse "muy orgullosa" de la obra hispánica en América, donde llevó "universidades, buenas costumbres, una forma de ver la vida, una cultura, una religión y una comunidad que hoy nos une a 600 millones de personas".

"España ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra", ha zanjado