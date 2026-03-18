La madre de Sandra Peña: «Mi hijo ha perdido a su hermana y no vamos a consentir que pierda a sus padres»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plató de 'Y ahora Sonsoles' se ha convertido en el escenario de un desgarrador testimonio de resistencia y dolor. Zara, la madre de Sandra Peña, ha acudido al programa para compartir cómo su familia intenta recomponerse tras el suicidio de la joven el pasado mes de octubre. En medio de un proceso de duelo que ella misma define como un aprendizaje para vivir con la ausencia, Zara ha lanzado un mensaje de fortaleza vital centrado en su otro hijo, asegurando con firmeza que, aunque el menor ya ha perdido a su hermana, los padres no permitirán que el dolor acabe con ellos también.

La entrevista ha puesto el foco en la presunta negligencia del colegio de las Irlandesas de Loreto. Zara ha relatado con indignación cómo confió en la institución tras presentar un informe de la psicóloga de Sandra solicitando la activación de los protocolos de acoso escolar. Según su testimonio, el centro le prometió que se pondrían en marcha de inmediato. Sin embargo, la realidad fue un mazazo adicional el mismo día de la tragedia, cuando la familia descubrió a través de la televisión que dichos protocolos nunca llegaron a abrirse.

Con una mezcla de impotencia y determinación, la madre de la joven ha denunciado que el engaño fue sistemático y afectó a varios niveles. Zara sostiene que los responsables del centro no solo le mintieron a ella y a la psicóloga de su hija, sino que intentaron hacer lo mismo con la propia inspectora de Educación. Esta supuesta falta de actuación es el eje central de la batalla legal que la familia mantiene abierta, con una querella admitida a trámite contra parte del profesorado que consideran implicado en la gestión del caso.

Por su parte, José Manuel, el padre de Sandra, también ha hecho oír su voz para exigir que se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias. La familia insiste en que su objetivo es que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos docentes que, teniendo las herramientas y el aviso previo, decidieron no actuar. Aunque reconocen que la justicia es lenta y han vivido momentos de frustración por la falta de avances rápidos en la investigación, mantienen una confianza plena en que el proceso judicial terminará poniendo a cada uno en su lugar.

La situación actual mantiene todas las vías abiertas tras las recientes reuniones con la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. Mientras la instrucción sigue su curso, la familia de Sandra Peña continúa su lucha diaria, no solo en los juzgados, sino en la reconstrucción de un hogar marcado por la tragedia. El caso de Sandra se ha convertido en un símbolo de la urgencia de revisar la eficacia de los protocolos de acoso en los centros educativos y la responsabilidad ética de quienes deben proteger al alumnado.