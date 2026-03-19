El juez ya tiene el sobre que Delcy entregó a Aldama con la financiación del PSOE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama ha aportado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el «caso Koldo» el sobre que, según afirmó, tendría información sobre presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Fue la semana pasada cuando Aldama acudió a la Audiencia Nacional para entregar ese sobre y declaró sobre el mismo, según ha avanzado «El País» y han confirmado fuentes jurídicas, en el marco de la pieza secreta en la que el juez Ismael Moreno investiga los pagos en metálico del PSOE para reembolsar gastos anticipados. Moreno pidió a Aldama que hiciera entrega del sobre que, según el empresario, le habría entregado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El empresario se refirió al contenido del mismo por primera vez en su declaración del pasado 29 de enero ante el juez que instruye el conocido «caso hidrocarburos», también en la Audiencia Nacional.

Durante su comparecencia en la Audiencia Nacional por el denominado «caso hidrocarburos» el pasado 29 de enero, Víctor de Aldama hizo alusión a un sobre cuyo contenido podría comprometer al Partido Socialista Obrero Español. Ante el juez instructor, Santiago Pedraz, el empresario aseguró que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le hizo entrega de un documento que supuestamente probaría la financiación irregular de la formación política a través de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según fuentes presentes en el interrogatorio, transcurrida media hora desde el inicio de su declaración, Aldama precisó que los datos contenidos en dicho sobre no solo afectarían al PSOE, sino también a la Internacional Socialista. Tras escuchar a Aldama, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido del sobre y el empresario emplazó al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese extremo. Aldama explicó como investigado ante el magistrado Santiago Pedraz que la información de ese sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esa causa. La UCO ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, «documentación sensible» relativa a la petrolera venezolana PDVSA. Los investigadores señalaban que en una fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. «Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela.