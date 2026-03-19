Igualdad lanza una campaña para aislar el racismo: Se acaba cuando actúas

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado la campaña institucional de sensibilización contra el racismo 'El racismo se acaba cuando actuamos. No lo normalices', que anima a aislar y denunciar esas situaciones, que parecían "lejanas y superadas, pero que vuelven a golpear con fuerza".

Coincidiendo con el Día internacional contra el racismo, el 21 de marzo, la ministra de Igualdad ha lamentado la infradenuncia de estas situaciones y ha destacado la importancia de que la sociedad detecte esas situaciones racistas o xenófobas y las aísle.

"Solamente dos de cada diez personas tienen fuerza para denunciar esas acciones violentas, fundamentalmente también en redes sociales, por racismo y xenofobia", ha señalado Redondo, quien ha incidido además en los "datos muy preocupantes" de cómo afecta a las víctimas: el 52 % de los que han sufrido esa violencia racista refiere problemas tanto psicológicos como físicos en su vida diaria.

"Aquello que nos parecía tan lejano y superado, lamentablemente, vuelve a golpear con gran fuerza. El racismo es estructural, es un problema democrático y es un problema de todos prácticamente los países del mundo", ha aseverado.

'No alquilamos a gitanos'

La campaña muestra varias situaciones frecuentes de racismo, como un espectador de fútbol que grita 'mono' a un jugador, una usuaria de metro que dice 'otro moro' cuando se sienta un joven junto a ella y un propietario que rechaza alquilar una vivienda a personas gitanas.

En todos esos casos, los ciudadanos que presencian esas situaciones racistas se alejan y dejan solas a las personas que han expresado o mantenido esas acciones discriminatorias.

"Hoy ya no se disimula y la gente no tiene prejuicios a la hora de manifestar su rechazo frente a minorías étnicas; no es ficción, es una realidad que limita y mutila las oportunidades de avance de muchas personas en un país enormemente diverso", ha señalado la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo.

El 021 es el teléfono de asistencia gratuito, un recurso para la denuncia de actos de discriminación racial o étnica que ofrece apoyo profesional, incluyendo asesoramiento jurídico especializado, tanto a las víctimas de discriminación como a los testigos y personas que conozcan dichas situaciones discriminatorias y delitos de odio.

"España no un país racista pero existe el racismo y los afectados y su entorno lo saben", ha señalado Carrillo, quien ha destacado que los ataques racistas "suponen el mayor delito de odio". "No solo se grita o se nombra, basta con hacerlo sentir para que el racismo esté actuando".