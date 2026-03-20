Vox abre expediente a García-Gallardo por sus “calumnias” contra Abascal

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció hoy en Barcelona, la apertura de un expediente al exvicepresidente de la Junta Juan García Gallardo, por sus declaraciones en una entrevista a El Mundo cargada, a su juicio, de “calumnias” y “auténticas animaladas”.

Cabe recordar que García-Gallardo cargó sus tintas contra Santiago Abascal, al que acusó incluso de recibir "un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer". En este contexto, Ignacio Garriga consideró que García-Gallardo “seguramente” será expulsado de la formación, aunque esa decisión deberá adoptarla el órgano interno al que corresponde.

El secretario general de Vox zanjó que mientras se tramita este expediente, desde la formación seguirán estando “al lado de los españoles a pesar de los intentos de descabalgarnos teledirigidos desde Génova”.