El PSOE presenta una Proposición de Ley para que la mujer decida libremente si conserva o destruye sus óvulos congelados

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El PSOE ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que las mujeres decidan libremente si conservar o destruir sus óvulos congelados, para lo que aboga por modificar la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

"Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario Socialista reitera su compromiso con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y con la promoción de un acceso igualitario y no discriminatorio a las técnicas de reproducción humana asistida", ha asegurado su portavoz de Sanidad, Carmen Martínez. Por ello, la meta es actualizar y mejorar la regulación relativa a la crioconservación de ovocitos (óvulos inmaduros).

Además, este cambio legislativo persigue equiparar la normativa de crioconservación de ovocitos con la del semen, reforzando la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre el destino de sus propios gametos. "En la actualidad, la congelación de ovocitos se ha disparado en España, pero la ley actual impide a las mujeres decidir libremente sobre esos gametos, algo que no ocurre en el caso de los hombres", ha afirmado Martínez.

"Por esta razón, nos preguntamos por qué las mujeres tienen unos requisitos diferentes a los que tienen los hombres con el semen para descongelar sus óvulos", ha continuado, por lo que es necesario poner fin a esta desigualdad legal con una serie de modificaciones en la criopreservación de los gametos y su mantenimiento.

Ahondando en el contenido de la Proposición de Ley, esta aboga por la eliminación de los requisitos restrictivos que suponían un doble rasero para las mujeres. Para ello, se suprime la necesidad de autorización previa sanitaria para la utilización de ovocitos crioconservados, como ya ocurre de manera efectiva, así como el dictamen favorable de especialistas independientes requerido hasta ahora para cesar su conservación.

LOS OVOCITOS PODRÁN SER CONSERVADOS TODA LA VIDA

Con todo ello, se podrá elegir que se destruyan los ovocitos sin las trabas citadas, tal como ya figura en el caso del semen. Además, se ampliará el plazo de crioconservación de ovocitos, ya que tanto el semen como los ovocitos podrán ser guardados en bancos autorizados durante toda la vida de la persona de la que proceden.

No obstante, este texto también propone eliminar la referencia al cónyuge en la normativa vigente, limitando el uso, tanto de los ovocitos como de los embriones, a la propia mujer y ajustando las condiciones para el cese de su conservación. Así, las mujeres podrán optar por el cese de conservación de sus ovocitos sin otra utilización, que no se verá condicionado por lo que la ley establecía en ese caso.

También, se procederá a la actualización del consentimiento informado. En el caso de los preembriones, este deberá ser prestado por la mujer y su pareja, eliminando la referencia a 'casada con un hombre', con el fin de preservar la igualdad y adaptar la norma a la realidad social y familiar actual.

"La norma también pretende contribuir a resolver la acumulación de preembriones en los bancos de fertilidad, corrigiendo incoherencias normativas y mejorando su gestión", ha manifestado Martínez en relación con esta Proposición de Ley, que incorpora una disposición adicional que insta al Ministerio de Sanidad a revisar y actualizar la Ley 14/2006 en un plazo máximo de 12 meses, con el objetivo de adaptarla a los avances científicos y a la normativa europea vigente.