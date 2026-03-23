Un juzgado cita a un ex alto cargo de Hacienda tras una querella de Anticorrupción por presunto cohecho

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El Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid ha citado a declarar en mayo a José Antonio Marco, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), órgano integrado en el Ministerio de Hacienda, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presunto delito de cohecho.

La querella, que va dirigida contra Marco y otras personas, ha sido admitida a trámite y el juzgado ha llamado a comparecer a los querellados los próximos 21 y 22 de mayo, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Marco dejó el cargo el pasado junio a petición propia por motivos personales y después de informaciones publicadas por 'El Debate' acerca del presunto cobro de comisiones a cambio de archivar pleitos fiscales.

Tras esas informaciones, la organización Manos Limpias denunció ante Anticorrupción que Marco "supervisaba personalmente la redacción de recursos" que "una vez presentados por empresas o ciudadanos sancionados por la Agencia Tributaria, se resolvían a favor desde el tribunal que presidía".

"La preparación de esos recursos para su aprobación tenía la compensación de una mordida en dinero en efectivo o a través de un sistema de sociedades interpuestas y de amigos personales como testaferros para ocultar el origen real de los pagos y dificultar el rastreo de las operaciones", añadía.

Antes de presidir el TEAC, Marco fue delegado de la Agencia Tributaria en Palencia y Zamora, y fue presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León desde 2005, puesto que dejó para pasar a ser presidente de ese tribunal central en 2018.