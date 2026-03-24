Moreno convoca elecciones autonómicas andaluzas el 17 de mayo y Vox lo celebra

Publicado por Efe Sevilla Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes su decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo. Moreno, que ha transmitido esta decisión tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, ha señalado que el 17 de mayo es una fecha «idónea» para facilitar la máxima participación y porque Andalucía «necesita llegar al verano con un horizonte político despejado».

El presidente de la Junta ha indicado que ir a las urnas en ese momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses «con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación». Moreno Bonilla ha recordado que podría haber adelantado las elecciones cuando hubo momentos en que sus oponentes no tenían candidato en referencia al PSOE o a la izquierda de dicho partido.

«Habría sido legítimo y legal», ha defendido Moreno quien, sin embargo, ha preferido esperar a cumplir los 4 años de legislatura, algo que no se veía en Andalucía desde 2012, «hace 14 años», ha recordado.

Moreno ha destacado que Andalucía «se ha afianzado como uno de los tres motores económicos de España y una de las comunidades que paga menos impuestos», poniendo así el acento en la situación económica.

En su alocución desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Moreno ha señalado que su gestión estos cuatro últimos años ha tenido «aciertos y errores», pero ha destacado que siempre han actuado «con honestidad y rigor».

El presidente andaluz ha detallado que en esta legislatura se han aprobado en Andalucía 64 leyes, algo que achaca al «diálogo» con otros partidos de la oposición, algo «inusual».

Moreno ha apelado una vez más a la «estabilidad». Tanto a la que ha tenido Andalucía estos últimos cuatro años por la mayoría absoluta de la que goza ahora como la que, ha defendido, necesitará la comunidad en el futuro.

«Los próximos meses exigirán gobiernos estables y audaces para que puedan dar respuesta a las dificultades que puedan llegar. Gobiernos que den confianza y seguridad y que tengan la capacidad de tomar decisiones», ha destacado Moreno. Por eso, ha deseado que Andalucía llegue al verano «con un gobierno a pleno rendimiento», lo que necesitaría o bien de una mayoría absoluta del PP o de un pacto rápido en caso de que la mayoría no sea suficiente para los populares.

El presidente de la Junta, que ha recordado episodios como el accidente ferroviario de Adamuz, donde murieron 46 personas, ha hecho además un llamamiento a los partidos políticos «para que estemos a la altura del pueblo al que representamos y tengamos un proceso electoral limpio, respetuoso, sin mentira, con honestidad y, ¿por qué no decirlo?, con nobleza».

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha celebrado la convocatoria electoral y ha afirmado que «por fin llega la hora del cambio en Andalucía» y que su partido va a «demostrarlo». En un mensaje en su cuenta de la red social X, Gavira ha avanzado que su grupo está preparado para «llevar a la Junta de Andalucía las políticas de sentido común que quieren los andaluces: acabar con el fanatismo climático y proteger nuestro campo", ha precisado. El portavoz de Vox en la Cámara autonómica ha sumado su intención de «acabar con el deterioro de los servicios públicos, enfrentar el problema de la vivienda, poner fin a las políticas de puertas abiertas a la inmigración masiva y acabar con el despilfarro político».

"Andalucía no es ajena a la ola de sentido común que recorre toda España", ha sentenciado.

«Teme el repunte del PSOE»

La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha decidido convocar ya las elecciones autonómicas porque «teme el repunte del PSOE» y porque «la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante».

En una entrada en su perfil de la red social X la vicesecretaria general del PSOE ha afirmado que «cuanto antes, mejor» ya que Andalucía «necesita un Gobierno que resuelva los problemas».

"Nos gusta el 17 de mayo: ¡ya hay fecha para el cambio!", ha concluido la dirigente socialista tras conocer el día que Moreno ha anunciado para acudir a las urnas en la región.

Montero, también ministra de Hacienda, anunció tras ser elegida máxima responsable de los socialistas andaluces y candidata a la presidencia de la Junta que dejaría el Gobierno cuando Moreno realizara la convocatoria electoral, lo que obligará al presidente del Ejecutivo central a buscar un sustituto. No está previsto que la vicepresidenta primera renuncie a su escaño en el Congreso de los Diputados hasta que se celebren los comicios.