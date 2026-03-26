Lo que desea la mayoría: que Vox no gobierne con el PP, que el PSOE se abstenga

Una mayoría de los encuestado por DYM para el Diario de León lo tienen claro: Vox no debe gobernar con el PP y el PSOE tiene que abstenerse y dejar gobernar en solitario al Partido Popular. Una fórmula que creen que se debe aplicar con Mañueco en Castilla y León pero también con Azcón en Aragón y Guardiola en Extremadura.

Esta carambola a dos la defienden el 44,5 % y el 46,8 % respectivamente de los encuestados por DYM para el Diario de León. Además, casi un 20 % de los votantes del PP rechaza que su partido gobierne con el de la extrema derecha de Abascal aunque la gran mayoría de quienes se sitúan en este espectro político de derechas aprobaría un gobierno de coalición entre ambos partidos.

La mayoría también tiene clara cual es la alternativa preferida para la investidura de Mañueco en Castilla y León: que el PSOE se abstenga y le deje gobernar en solitario. Esta opción es extensible a Extremadura y Aragón. Lo apoya el 46,8 % de los encuestados. Que el PP y Vox lleguen a un acuerdo de legislatura lo apoya sólo el 28,3 % , casi 20 puntos menos.

El 47,8 % cree además que los partidos a la izquierda del PSOE deben de presentarse juntos a las próximas elecciones generales aunque no es una opción unánime ni siquiera entre los votantes del espacio de izquierdas mientras que los de derechas creen que deben ir por separado.

Mayor unanimidad hay en la percepción de que Vox ha llegado para quedarse, que no le va a suceder al partido de Abascal como al Podemos de Pablo Iglesias, Errejón e Irene Montero o al Ciudadanos de Albert Rivera e Inés Arrimadas. Más del 60 % de los consultados por DYM consideran que el partido de extrema derecha se mantendrá entre las tres primeras fuerzas políticas de España durante los próximos años y sólo un 22,6 % cree que está condenado a la desaparición.

La encuesta da una amplia mayoría a la suma de PP y Vox, que superan de largo los dos partidos políticos juntos los escaños que se necesitan para tener la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El sondeo de DYM le da entre 143 y 147 escaños al PP, de 54 a 56 a Vox y entre 107 y 111 al PSOE. Sumar obtendría 6 u 8 diputados y Podemos un máximo de tres.

El Partido Popular subiría dos décimas, el PSOE casi un punto respecto al anterior barómetro de DyM y Vox perdería el 0,8 % e la intención de voto. El partido de Pedro Sánchez se recupera así respeto a la oleada anterior mientras que PP y Vox son los partidos que más votos pierden desde enero. Esa recuperación del PSOE estaría apoyada en el posicionamiento del presidente del Gobierno frente a la guerra contra Irán.

La muestra también refleja que Vox pierde impulso y desciende desde su máximo, como si el partido de Abascal hubiera tocado ya techo. De hecho, se queda en un porcentaje de votos del 15, 8% y sube apenas tres puntos desde las elecciones generales del 23-J.

En consonancia con la percepción de los encuestados de que el ‘No a la guerra’ ha beneficiado al presidente del Gobierno y al PSOE, Pedro Sánchez se convierte en el político preferido para seguir gobernando y se coloca por delante de Alberto Núñez Feijóo, aunque le saca dos décimas y todos los líderes del panel (además de ellos dos, Yolanda Díaz, Santiago Abascal e Ione Belarra) no salen del suspenso, con un 3,6, 3,4, 3,2, 2,7 y 2,1 de nota.

En esta ola, recogida por el polibarómetro de DYM, se ve reforzada la preferencia por Pedro Sánchez como presidente del Gobierno entre los encuestados en esta nueva ola demoscópica.

La tendencia de recuperación de la valoración del Ejecutivo socialista se mantiene, con una media en esta ola del 4,4, recuperando su máximo histórico. La valoración sobre la actuación del gabinete de Sánchez mejora.

La percepción mayoritaria es que los partidos políticos de derechas han sido los más beneficiados en las elecciones de Castilla y León, especialmente el PP. Lo considera así el 46,9 % de los encuestados. Para los partidos situados a la izquierda del PSOE, la sensación es que las consecuencias derivadas del resultado de las urnas han sido claramente negativas. Lo creen así los votantes de Sumar, Podemos e IU.