Un sueño americano "a la española"

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El ya vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha comprometido a seguir manteniendo viva la transformación de una España «que crece y avanza» y a que «no se pierda el sueño americano a la española» entre las futuras generaciones. Durante su intervención, ha asegurado que hay que mantener vivo el mensaje de «que el futuro será mejor que el presente", y a ello, ha dicho, se seguirá dedicando, con toda la «energía» y el «esfuerzo", la política económica del Ejecutivo. «En primer lugar, por supuesto, transformando nuestro país, acelerando la modernización de nuestra estructura productiva, que España no sólo sea capaz de adaptarse a lo que viene, sino que podamos liderarlo».