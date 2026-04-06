El rey emérito regresa para ir a los toros a la reaparición de Morante

El rey emérito Juan Carlos I a su salida de un hotel en Sevilla donde esta tarde asistirá en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla a la reaparición de Morante de la Puebla, en una corrida en la que completan cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda.EFE/ David Arjona

Publicado por Efe Sevilla Creado: Actualizado:

El rey emérito Juan Carlos I asistió ayer en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla a la reaparición de Morante de la Puebla, en una corrida en la que completan cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda. Este Domingo de Resurrección, su hija mayor, la infanta Elena, ha sido una de las espectadoras del pregón taurino pronunciado en el teatro de la Maestranza por el periodista Rubén Amón. Juan Carlos I no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.

El rey emérito, que reside en Abu Dabi desde 2019, tenía intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), pero el conflicto en Oriente Medio se lo impidió.