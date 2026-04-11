Un muerto y todos los pasajeros heridos al caer un bus por un barranco en La Gomera

Una persona ha muerto y otras 14 han resultado heridas, tres de ellas graves, al precipitarse un autobús de turistas extranjeros por un terraplén en una carretera de San Sebastián de La Gomera.EFE / 112 Canarias

Publicado por Efe La Gomera Creado: Actualizado:

Un fallo en los frenos es una de las hipótesis que se barajan en la investigación del accidente del autobús turístico ocurrido este viernes en La Gomera, que se ha saldado con uno de sus ocupantes fallecido, un turista británico de 77 años, y otros 27 heridos, todos los ocupnates del vehículo.

Fuentes próximas a la investigación señalan que esta es una de las hipótesis con las que se trabaja en estos momentos, a la espera de conocer los resultados definitivos de la inspección en el lugar del siniestro, y tras lo manifestado por el conductor tras el siniestro.

El accidente ha ocurrido sobre las 13:20 horas de ayer en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, cuando el autobús turístico de la compañía Gomera Tours se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura. Según fuentes de los servicios de emergencias, ha fallecido un británico de 77 años, y el resto de los ocupantes y el conductor, han resultado heridos. En esa misma carretera se produjo el año pasado otro siniestro similar prácticamente en la misma zona, en el que murió una mujer de 73 años.

El conductor del autobús accidentado es un profesional experimentado y está familiarizado con la vía en la que se produjo el siniestro, según han informado a EFE fuentes de la empresa Gomera Tours, que no ha podido contactar todavía con él. Según estas fuentes, el conductor tiene unos 50 años, y está hospitalizado.

El grupo de turistas se había alojado en Playa Santiago, en el municipio de Alajeró, y se dirigía al muelle de San Sebastián de La Gomera para tomar un ferri rumbo a Tenerife.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente han trasladado en redes sociales su apoyo a las víctimas.